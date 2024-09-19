КДК наказал ЦСКА за кричалку фанатов про «Зенит»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании для ЦСКА за скандирование болельщиками команды оскорбительных кричалок про «Зенит» в матче 8-го тура РПЛ. Игра в Москве завершилась победой петербуржцев со счетом 1:0.
– Вы наверняка слышали массовое скандирование болельщиков на 81‑й минуте матча. Это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф 10 тысяч рублей.
– Как можно прекратить это?
– Что вы предлагаете? Данная статья пока предполагает только штраф, но есть санкция по закрытию сектора при повторении данных случаев. Если будет повторение, будут приняты более строгие меры.
- Во время игры болельщики московского клуба скандировали кричалку «Зенит» – позор российского футбола».
- Впервые упомянутую кричалку использовали болельщики «Факела» в игре с «Зенитом» 6 мая.
- Впоследствии то же самое делали фанаты «Спартака», «Локомотива», «Динамо», «Краснодара» и «Балтики».