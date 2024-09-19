КДК наказал ЦСКА за кричалку фанатов про «Зенит»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании для ЦСКА за скандирование болельщиками команды оскорбительных кричалок про «Зенит» в матче 8-го тура РПЛ. Игра в Москве завершилась победой петербуржцев со счетом 1:0.

– Вы наверняка слышали массовое скандирование болельщиков на 81‑й минуте матча. Это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф 10 тысяч рублей.

– Как можно прекратить это?

– Что вы предлагаете? Данная статья пока предполагает только штраф, но есть санкция по закрытию сектора при повторении данных случаев. Если будет повторение, будут приняты более строгие меры.