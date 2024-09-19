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    КДК наказал ЦСКА за кричалку фанатов про «Зенит»

    Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании для ЦСКА за скандирование болельщиками команды оскорбительных кричалок про «Зенит» в матче 8-го тура РПЛ. Игра в Москве завершилась победой петербуржцев со счетом 1:0.

    – Вы наверняка слышали массовое скандирование болельщиков на 81‑й минуте матча. Это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф 10 тысяч рублей.

    – Как можно прекратить это?

    – Что вы предлагаете? Данная статья пока предполагает только штраф, но есть санкция по закрытию сектора при повторении данных случаев. Если будет повторение, будут приняты более строгие меры.

    • Во время игры болельщики московского клуба скандировали кричалку «Зенит» – позор российского футбола».
    • Впервые упомянутую кричалку использовали болельщики «Факела» в игре с «Зенитом» 6 мая.
    • Впоследствии то же самое делали фанаты «Спартака», «Локомотива», «Динамо», «Краснодара» и «Балтики».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.09.2024 17:00
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    Комментарии (103)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1726771157
    Стыдно за Спартак
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    WILDLING_HRUNDEL
    1726771166
    Топтать Спартак
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    Zubo
    1726774611
    Нужно штрафы увеличить раз так в 30 - 40 , чтобы было как минимум пол лимона , сразу перестанут, и индивидуальные сделать тысяч по 100 и полгода исправительных работ
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    Zubo
    1726774988
    Нужно начинать отлавливать навальняцкий мусор , их вождя ликвидировали , теперь нужно последышей изолировать , в принципе даже известно где их лежбище, можно по фан ай ди тоже вылавливать по одному, эта шушера уже достала, и на принудительные работы по статье
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    Gwynbleidd
    1726775560
    А что именно плохого в данной кричалке? Это выражение своих мыслей, причем цензурное, я понимаю за мат штрафы, а тут за констатацию факта штраф... Где логика?
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    ALEX ML
    1726775981
    По ходу скоро само слово зенит будет ругательным как минимум
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    Gwynbleidd
    1726776256
    Для всех оголтелых болел зенита, очень всё разжевано! Инсаров 13 сентября, 17:20 Господин Григорьянц, не следует показывать болельщикам свою необразованность, серость, дремучесть, ****. "Позор", господин Григорьянц, - это оценка действия, поступка или поведения человека, ставшее известным и оценённым другим человеком или группой людей, по отношению к которым так называемый "позор" или "позорный поступок" является нарушением общепринятой точки зрения, формы поведения и законов морали как регулирующих отношения людей в обществе. Позор - бесчестье (устаревшие - поношение, посрамление). Достаточно группе умных людей подать на вас в суд за незнание законов русского языка и фривольную трактовку, и вы будете посрамлены. Я не удивлён тем, что вы н
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    Рыло свина
    1726777503
    предлагаю штраф на гривну! КДК дебилы провокаторы!!!!
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    BRO_football
    1726777931
    Странно. А почему эти фанаты у себя дома не скандируют кричалку? Ведь все же дружно протестовали против Fan ID и на стадион не приходили. А сейчас что? Забыли и дружно припёрлись унижать Зенит?
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    Spirit_78
    1726778192
    Надо не штрафовать московские клубы, а лишить их финансирования. Жрут гигантские бюджеты, а толку от них - ноль)) Так мало того, количество этих паразитических столичных клубов только растёт!
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