Червиченко высказался о кричалке про «Зенит»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию со скандированием болельщиками ЦСКА кричалки про «Зенит» в матче 8-го тура РПЛ.

– Печально, что фанаты ЦСКА присоединились к некрасивому флешмобу: кричать, что «Зенит» – позор российского футбола.

– Вот что скажу. Я считаю, что эти слова выкрикивают люди с достаточно узким мышлением, с люмпенскими мозгами. Но тут надо понимать, что лидера, тем более многолетнего, никогда не любят. То есть удивляться этим кричалкам абсолютно не стоит.

– Сергей Семак так и ответил: сильных не любят.

– Абсолютно верно. Скандируют это те, у кого проблемы с образованием и воспитанием. Можно в сердцах что-то крикнуть, когда тебя покоробило. Иногда у человека или толпы бывает эмоциональный выплеск, но делать это долгоиграющим трендом – это быдлячество.