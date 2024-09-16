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    Червиченко высказался о кричалке про «Зенит»

    Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию со скандированием болельщиками ЦСКА кричалки про «Зенит» в матче 8-го тура РПЛ.

    – Печально, что фанаты ЦСКА присоединились к некрасивому флешмобу: кричать, что «Зенит» – позор российского футбола.

    – Вот что скажу. Я считаю, что эти слова выкрикивают люди с достаточно узким мышлением, с люмпенскими мозгами. Но тут надо понимать, что лидера, тем более многолетнего, никогда не любят. То есть удивляться этим кричалкам абсолютно не стоит.

    Сергей Семак так и ответил: сильных не любят.

    – Абсолютно верно. Скандируют это те, у кого проблемы с образованием и воспитанием. Можно в сердцах что-то крикнуть, когда тебя покоробило. Иногда у человека или толпы бывает эмоциональный выплеск, но делать это долгоиграющим трендом – это быдлячество.

    • ЦСКА проиграл «Зениту» со счетом 0:1.
    • Впервые упомянутую кричалку использовали болельщики «Факела» в игре с «Зенитом» 6 мая.
    • Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию с наказаниями клубов за скандирование болельщиками этой кричалки.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    16.09.2024 10:03
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    Комментарии (36)
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    Конопляных дел мастер
    1726474943
    Спартак позор российского футбола в квадрате.
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    Каратель помойников
    1726476166
    Видимо ключевая ставка ЦБ хорошо шарахнула по жиробасу,хочет к кормушке примазаться)
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    evgevg13
    1726476592
    Как раз скандируют те, кто думать начал...
    Ответить
    baggio80
    1726478503
    Зенит и рфс позор Российского футбола
    Ответить
    anatolich72
    1726479037
    Лижет и лижет,, чтоб не забыли.
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    Гор--google
    1726480059
    Боится толстый рыпаться на властьимущих.Так и не понял,почему появилась эта кричалка. Да нет,всё понял,просто бздит правду сказать.Вдруг пригодится к ним обратиться
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    Зеркальный
    1726481052
    Кричалка эта нужна неудачникам, и просто клоунам типо розовых с ромбиком, у самих ничего нету, победы отсутствуют титулы, в Европе просто позор рваный, а хрюкают, словно каждый год треблы берут, а опущенные фанатики уже просто болт положили на розовый проект, куда угодно суют рылы, но не в сторону тарасофского сброда
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    Павелий
    1726491395
    Сильных уважают. Не любят незаслуженных выскочек.
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    Владимир-Родионов-yandex
    1726553693
    ***** помои русского футбола.
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    Айболид
    1726577292
    Кричат "про позор" клакеры , как мартышки в зоопарке за связку бананьев .
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