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    • Глава КДК объяснил, почему наказывают за кричалку про «Зенит»

    Глава КДК объяснил, почему наказывают за кричалку про «Зенит»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию с наказаниями клубов за кричалку болельщиков о «Зените».

    – Почему КДК наказывает за кричалку «Зенит» – позор российского футбола». Что такого в слове «позор»?

    – С точки зрения словаря Даля и общепринятых норм, слово «позор» («позорище», «опозорившись») носит оскорбительный характер.

    Мы можем привести много примеров того, что было сказано со словом «позор». Например, «Этот журналист опозорил нашу журналистику» или «Этот спортсмен опозорил нашу страну» – человек делает что-то, что не должно быть примером для молодежи и подрастающего поколения. Значит, «позор» является оскорблением. Это позиция Контрольно-дисциплинарного комитета, которая появилась не вчера.

    Если вы помните, один из футболистов «Локомотива», уходя с поля в подтрибунное помещение, сказал фразу «Судьи – позор российского футбола» [Дмитрий Баринов сказал: «Для всего футбола вы позор»].

    Как такое можно говорить? Он уничижительно повел себя в отношении официального лица матча, то есть высказался отрицательно в адрес судей. Не понимая, что делают судьи, не разобравшись в этой ситуации, но сказал: «Вы – позор, вы опозорили».

    Это огульное обвинение людей в тех действиях, которые они, возможно, не совершали. Поскольку не доказано, что действия юридического или физического лица в данном случае могут являться аморальными в отношении социальной сферы либо спортивной сферы. Такое обвинение в позоре является нарушением.

    – РФС по регламенту может привлекать специалистов для оценки. Проводилась ли экспертиза сейчас?

    – В данном случае – нет.

    – Клуб может оспорить решение, предоставив результаты независимой экспертизы?

    – Когда клуб предоставляет [на заседании] определенные доказательства, прежде всего КДК дает им оценку. Если будет необходима [дополнительная] экспертиза – мы назначим. Если же у нас будет достаточно знаний (а у нас разноплановый состав комитета, собраны люди из разных органов, в том числе МВД) и данных для принятия решения по внутреннему убеждению, как записано в регламенте, в отношении тех или иных доказательств – мы их примем.

    Если недостаточно и мы поймем, что нам необходима экспертиза – мы ее назначим. Вспомните случай с Мирзовым и Ильиным [стычка в полуфинальном матче Кубка России-2018/19 между «Уралом» и тульским «Арсеналом»]. Мы же назначали экспертизу (сурдоспециалисты по губам оценили, что говорили и чего не говорили игроки).

    • Впервые упомянутую кричалку использовали болельщики «Факела» в игре с «Зенитом» 6 мая.
    • С тех пор ее неоднократно использовали поклонники других команд. КДК штрафует клубы за это.

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    Источник: Sports

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    13.09.2024 12:46
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    Комментарии (27)
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    baggio80
    1726226889
    Потому что правду говорят а правду не кто не любит
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    neim
    1726228855
    Ещё бы объяснил, почему не наказывают Карасёва за два подряд провальных матча?
    Ответить
    БеZуМныЙ
    1726229525
    Спартак двукратный позор российского футбола.
    Ответить
    ...уефан
    1726230418
    ...позор - вся эта галиматья произнесенная должностным лицом! Полное отсутствие логики и знаний основ гражданских прав и ГК РФ...
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    Номэд
    1726234400
    Потому что всё рфс, кдк и бзденит - это единый позор российского футбола. Одна вшивая питоросня там рулит.
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    Инсаров
    1726237207
    Господин Григорьянц, не следует показывать болельщикам свою необразованность, серость, дремучесть, ****. "Позор", господин Григорьянц, - это оценка действия, поступка или поведения человека, ставшее известным и оценённым другим человеком или группой людей, по отношению к которым так называемый "позор" или "позорный поступок" является нарушением общепринятой точки зрения, формы поведения и законов морали как регулирующих отношения людей в обществе. Позор - бесчестье (устаревшие - поношение, посрамление). Достаточно группе умных людей подать на вас в суд за незнание законов русского языка и фривольную трактовку, и вы будете посрамлены. Я не удивлён тем, что вы не знаете не только футбол, но и "великий и могучий русский язык".
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    Инсаров
    1726240556
    Небольшое дополнение - уточнение для господина Григорьянца. В соответствии с Федеральным Законом " О государственной судебно - экспертной деятельности" её проведение поручают экспертному учреждению, конкретному эксперту, т.е. лицам, имеющим высшее филологическое образование или лингвистическое. Закон, господин Григорьянц, написан для всех (и для вас тоже). Его надо чтить и уважать. А люди из разных органов должны заниматься своими проблемами.
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    РОБЕРТ-мкртчян-yandex
    1726519555
    Им платит грязьпрем, приходится отрабатывать вложенные средства иначе по миру пойдут.
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    Gwynbleidd
    1726776068
    По моему маразм, хотя вся футбольная верхушка из Питера, так что чему удивляться, что у них бомбит и они всячески пытаются этому противодействовать...
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    BRO_football
    1726818347
    Да, давайте экспертизу! С одной стороны будут пояснять, почему Зенит позор российского футбола, а с другой - почему это не так. И посмотрим кто победит в споре. Что за позиция такая у КДК, что можно говорить только хорошо, либо ничего? А Григорьянц только и рад стараться. Бюджет РФС хорошо пополняется штрафами с клубов.
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