В ЦСКА возмутились поведением Алипа

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо после домашнего матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) выразил недовольство поведением защитника петербуржцев Нуралы Алипа в отношении игрока обороны красно-синих Мойзеса.

– Как оцените поведение Алипа в эпизоде с Мойзесом? Кажется, что Алип за такую агрессию и провокацию заслуживал красную карточку.

– К сожалению, история взаимоотношения с Алипом у нас началась еще весной, когда жуткую травму получил Слава Тороп. Тогда мы не поддержали футбольную общественность, согласившись с тезисом, что столкновение могло нести случайный игровой характер. Однако сегодняшний эпизод заставляет нас задуматься о качествах человека.

Зачем после незафиксированного фола со своей стороны буквально прыгать на лежащего Мойзеса и хватать его за шею? Что диктовало такое поведение? И, кстати, только эта провокация привела к остановке матча на несколько минут. Арбитр никак не отреагировал, если, конечно, не считать реакцией компенсацию четырех минут к матчу – это позабавило всех в нашей команде.