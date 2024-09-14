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    В ЦСКА возмутились поведением Алипа

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо после домашнего матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) выразил недовольство поведением защитника петербуржцев Нуралы Алипа в отношении игрока обороны красно-синих Мойзеса.

    – Как оцените поведение Алипа в эпизоде с Мойзесом? Кажется, что Алип за такую агрессию и провокацию заслуживал красную карточку.

    – К сожалению, история взаимоотношения с Алипом у нас началась еще весной, когда жуткую травму получил Слава Тороп. Тогда мы не поддержали футбольную общественность, согласившись с тезисом, что столкновение могло нести случайный игровой характер. Однако сегодняшний эпизод заставляет нас задуматься о качествах человека.

    Зачем после незафиксированного фола со своей стороны буквально прыгать на лежащего Мойзеса и хватать его за шею? Что диктовало такое поведение? И, кстати, только эта провокация привела к остановке матча на несколько минут. Арбитр никак не отреагировал, если, конечно, не считать реакцией компенсацию четырех минут к матчу – это позабавило всех в нашей команде.

    • Алип вышел на замену после перерыва и получил желтую карточку на 80-й минуте за неспортивное поведение. В том же эпизоде предупреждение получил Мойзес и главный тренер ЦСКА Марко Николич за выход на поле.
    • Главным судьей встречи был Алексей Сухой.

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    Источник: Metaratings.ru

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    14.09.2024 21:49
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    Комментарии (36)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    kvm
    1726343918
    можно узкоглазому что-то сломать на поле...
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    timon2401
    1726344082
    Алипа нельзя было удалять!!! о чём вообще разговоры..вы о чём!!! это игрок "чемпиона"!!!
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    DOCTOR PENALTY
    1726344091
    Здесь больше поведением подонка судьи надо возмущаться. *
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    Bez Imeni
    1726347524
    да бывает,Алип не жеский игрок, просто так получилось, это футбол
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    ss21
    1726354632
    Мозес сам не подарок, судья разобрался.
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    7:1
    1726360544
    так он в мяч сыграл, рылы, вы вообще слепые, что ли? ну то, что тупые, это понятно.
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    subbotaspartak
    1726374720
    ...возмутились поведением Алипа... - родителей вызвать?
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    shurik45
    1726384475
    Возможно,Семак выпуская Алипа на замену дал установку на провокацию и прочие движения, тем самым дестабилизировать соперника в эмоциональном плане. Видимо так оно и сработало.
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    ОК, Зенит!
    1726396319
    Как знал, что армейцы начнут сопли распускать. Достойно проигрывать так и не научились. Что касается Алипа. Удар Алипу в шею от Мойзеса близорукие армейцы вместе с двумя рептилоидами у микрофона потупив зенки не обсуждают. Стыдоба. Не мужчины - тряпки.
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    Spirit_78
    1726430199
    Конечно они за Мойзеса впрягаются, сами, наверное, и дали ему установку рубить соперника по-всякому, в том числе и локти распускать. Привыкли, что московскому сброду судьи многое разрешают.
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