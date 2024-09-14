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    • РФС анонсировал матч легенд «Зенита» и ЦСКА: предварительные составы

    РФС анонсировал матч легенд «Зенита» и ЦСКА: предварительные составы

    Российский футбольный союз сообщил, что на следующей неделе состоится матч ветеранов, посвященный памяти Павла Садырина.

    18 сентября тренеру могло бы исполниться 82 года.

    «На поле выйдут звeздные футболисты «Зенита»: Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Александр Горшков, Александр Спивак, Павел Погребняк и другие легенды.

    Армейцев усилят Юрий Жирков, Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Элвер Рахимич и Зоран Тошич.

    В тренерский штаб сине-бело-голубых войдeт Анатолий Давыдов и Дмитрий Баранник, а руководить армейцами будет Валерий Газзаев вместе с Александром Тархановым и Василием Ивановым», – говорится в анонсе РФС.

    • Легенды «Зенита» и ЦСКА сыграют 20 сентября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.
    • Начало матча – в 17:30 мск.
    • В прямом эфире его покажет телеканал «Матч ТВ».

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    14.09.2024 09:39
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    Комментарии (4)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1726297750
    Круто, и, заметьте уважаемые фанаты ФК Газпрома, в составе Зенита ни одного бразильца или латиноамериканца например
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    kyzhiwow
    1726304007
    Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз». 11 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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    Uigur
    1726305156
    Нашли повод. Самые мерзкие и отвратные друг друга любят. КГБэшников только не хватает в этой газзаевской вонючей компашке...
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    Ганнибал Лектор
    1726315302
    Семака, Тимоху и Костю Зырянова в состав. И тогда кобылам придёт сибирский пушной зверёк
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