РФС анонсировал матч легенд «Зенита» и ЦСКА: предварительные составы

Российский футбольный союз сообщил, что на следующей неделе состоится матч ветеранов, посвященный памяти Павла Садырина.

18 сентября тренеру могло бы исполниться 82 года.

«На поле выйдут звeздные футболисты «Зенита»: Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Александр Горшков, Александр Спивак, Павел Погребняк и другие легенды.

Армейцев усилят Юрий Жирков, Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Элвер Рахимич и Зоран Тошич.

В тренерский штаб сине-бело-голубых войдeт Анатолий Давыдов и Дмитрий Баранник, а руководить армейцами будет Валерий Газзаев вместе с Александром Тархановым и Василием Ивановым», – говорится в анонсе РФС.

Легенды «Зенита» и ЦСКА сыграют 20 сентября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Начало матча – в 17:30 мск.

В прямом эфире его покажет телеканал «Матч ТВ».

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