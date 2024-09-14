Новичок ЦСКА рассказал о срыве трансфера в «Зенит»

Новичок ЦСКА Сауль Гуарирапа после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) рассказал, что проходил медосмотр для переход в петербургский клуб, но трансфер не состоялся.

– Был ли у тебя вариант с переходом в «Зенит»?

– Я проходил медосмотр для «Зенита», но ничего из этого не получилось. Но в футболе это нормально. Сегодня ты практически договорился, а завтра все завершается.

– Ты расстроился, что не перешел в «Зенит»?

– Нет. Я был счастлив в «Сочи».

– Предполагаешь, что можешь оказаться в «Зените»?

– Сейчас я в ЦСКА, и я должен делать свою работу.

– У тебя были еще предложения?

– Про интерес других команд я не знаю.