Новичок ЦСКА рассказал о срыве трансфера в «Зенит»

Новичок ЦСКА Сауль Гуарирапа после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) рассказал, что проходил медосмотр для переход в петербургский клуб, но трансфер не состоялся.
– Был ли у тебя вариант с переходом в «Зенит»?
– Я проходил медосмотр для «Зенита», но ничего из этого не получилось. Но в футболе это нормально. Сегодня ты практически договорился, а завтра все завершается.
– Ты расстроился, что не перешел в «Зенит»?
– Нет. Я был счастлив в «Сочи».
– Предполагаешь, что можешь оказаться в «Зените»?
– Сейчас я в ЦСКА, и я должен делать свою работу.
– У тебя были еще предложения?
– Про интерес других команд я не знаю.
- Гуарирапа перешел из ЦСКА в «Сочи» на правах аренды 12 сентября.
- В дебютном матче против «Зенита» венесуэлец вышел на замену на 71-й минуте.