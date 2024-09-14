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    Новичок ЦСКА рассказал о срыве трансфера в «Зенит»

    Новичок ЦСКА Сауль Гуарирапа после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) рассказал, что проходил медосмотр для переход в петербургский клуб, но трансфер не состоялся.

    – Был ли у тебя вариант с переходом в «Зенит»?

    – Я проходил медосмотр для «Зенита», но ничего из этого не получилось. Но в футболе это нормально. Сегодня ты практически договорился, а завтра все завершается.

    – Ты расстроился, что не перешел в «Зенит»?

    – Нет. Я был счастлив в «Сочи».

    – Предполагаешь, что можешь оказаться в «Зените»?

    – Сейчас я в ЦСКА, и я должен делать свою работу.

    – У тебя были еще предложения?

    – Про интерес других команд я не знаю.

    • Гуарирапа перешел из ЦСКА в «Сочи» на правах аренды 12 сентября.
    • В дебютном матче против «Зенита» венесуэлец вышел на замену на 71-й минуте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.09.2024 20:34
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1726338450
    ..."Я был счастлив в Сочи"(с)... Все, когда-то были счастливы в Сочи, каждый по-своему)...
    Ответить
    somn
    1726343934
    В Сочи хорошо! Там лимоны, апельсины, сладкое вино, и усатые грузины ждут давным-давно. Лучше сразу отдаваться этим усачам, чем сопливым петербуржцам и бледным москвичам!
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    rash1959
    1726383490
    проходил медосмотр для переход в петербургский клуб, но.... перепутал дверь.
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