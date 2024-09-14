Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Алип подробно рассказал о стычке с Мойзесом в матче с ЦСКА

    Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о стычке с Мойзесом во втором тайме матча 8-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

    • Оба игрока получили желтые карточки.

    «Я стоял на угловом, никого не трогал, не знал, кого держать. А Мойзес подошел, толкнул. Я подумал, он блок делает, но нет – он просто начал толкать меня. Я тоже стал толкать его в ответ, как раз в этот момент мяч выбили, Круговой отдал пас ему, я сыграл в мяч, крикнул Мойзесу, а он тоже завелся и побежал.

    А дальше – вы сами видели, что получилось – по желтой карточке получили», – сказал Алип.

    • В поле судил Алексей Сухой из Люберец.
    • Алип весной травмировал вратаря ЦСКА Владислава Торопа.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

    Новости по теме
    Алип раскрыл главного приколиста в «Зените» 2
    Защитник «Зенита» рассказал об уникальном качестве Семака 6
    Евтеев оценил игровую форму Алипа
    Источник: официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2024 22:25
    Рекомендуем
    Комментарии (34)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    somn
    1726343132
    А казашка, то в мяч сыграл, а неподкованный хамить начал! Вот, оно в чём дело!
    Ответить
    Ziklop
    1726344067
    мойзес должен быть удален до этого столкновения, но судейка продажная, как всегда свистит в пользу копытных и всех московских команд!!!!
    Ответить
    АлексМак
    1726345350
    Афроамериканец конский и до этого подло из под- тишка всё время провоцировал и дербанил Лусиану Гонду, и ещё в первом тайме д.б. получить пару жёлтых и покинуть поле. Но естественно, корумпированному судейскому братству негоже портить интригу игры... Всё понятно, впрочем, всё как всегда.
    Ответить
    RUSARM
    1726345402
    Ну да,этот залип и Торопа специально долбанул,а тут овечкой невинной прикинулся,гнида подковерная!!
    Ответить
    Persona_non_Grata
    1726345432
    Две желтые Алипу подряд ( за 2 эпизода ) и одна Мойзесу - вот мой вердикт !!!
    Ответить
    Спартачище
    1726345947
    Алипа надо было выгонять с поля. Всем все ясно. Судейка заряжен газовым баблом
    Ответить
    Скай
    1726377057
    Дык тут нАлипа удалять надо было ещё в самом начале, за удар по ногам. Судейка честно отрабатывал бЗденитовскую мзду.
    Ответить
    Инсаров
    1726382464
    "Короче иду я после бани... настроение такое нормальное... ништяк... морда красная такая... Солнце светит... башка сохнет. Молча иду, спокойно так, отдыхаю... никого не трогаю. Не знаю, я после бани никого не трогаю. Морда красная... радостный такой... И слышу сзади шаги ... дын дын дын. Смотрю какой - то парень бежит с веслом... И меня тут хрусь .. брык. Весло сломалось. Я говорю: "Чё делаешь? Больно же?"...
    Ответить
    Каратель помойников
    1726390219
    Выходит алип вообще не при делах и игроки коней ему мешают играть.удалить всех игроков цск,пусть этот алипка как по степи носится)
    Ответить
    Shuriak
    1726517553
    Алип вообще диковатый какой-то.Вид у него был как-будто хотел убить Мойзеса.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+