Алип подробно рассказал о стычке с Мойзесом в матче с ЦСКА

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о стычке с Мойзесом во втором тайме матча 8-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

Оба игрока получили желтые карточки.

«Я стоял на угловом, никого не трогал, не знал, кого держать. А Мойзес подошел, толкнул. Я подумал, он блок делает, но нет – он просто начал толкать меня. Я тоже стал толкать его в ответ, как раз в этот момент мяч выбили, Круговой отдал пас ему, я сыграл в мяч, крикнул Мойзесу, а он тоже завелся и побежал.

А дальше – вы сами видели, что получилось – по желтой карточке получили», – сказал Алип.

В поле судил Алексей Сухой из Люберец.

Алип весной травмировал вратаря ЦСКА Владислава Торопа.

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