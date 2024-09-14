Карпин сообщил, через сколько лет закончит тренерскую карьеру

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не стал говорить о судействе после матча 8-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).
– Что скажете о судействе?
– Не очень хочется об этом говорить. Если я скажу 50% про судейство, и про сегодняшнее, то меня пожизненно дисквалифицируют. Лет через пять уйду на пенсию и все расскажу про них.
- Карпин тренирует с 2009 года.
- С тех пор он выиграл только «Копа дель Соль» со «Спартаком» в 2012 году.
- Карпин помимо «Ростова» тренирует сборную России.
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