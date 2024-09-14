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    • Карпин сообщил, через сколько лет закончит тренерскую карьеру

    Карпин сообщил, через сколько лет закончит тренерскую карьеру

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не стал говорить о судействе после матча 8-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

    – Что скажете о судействе?

    – Не очень хочется об этом говорить. Если я скажу 50% про судейство, и про сегодняшнее, то меня пожизненно дисквалифицируют. Лет через пять уйду на пенсию и все расскажу про них.

    • Карпин тренирует с 2009 года.
    • С тех пор он выиграл только «Копа дель Соль» со «Спартаком» в 2012 году.
    • Карпин помимо «Ростова» тренирует сборную России.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.09.2024 23:30
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    Комментарии (5)
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    прабабушка краба
    1726348042
    Моменты были, сами же их и профукали...
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    momwig_
    1726351227
    Демагог
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    sanches85
    1726356727
    Я хоть и пил пиво с Карпиным и Мотовым в вагон-ресторане поезда лет 10 назад... Но он меня бесит... Грубый, с прессой общаться не умеет, постоянные претензии к судьям, мат... Короче ващпе неотёсаный быдлоган... Хоть и тренер моей родной страны. Ну реально бесить его нытьё и топорщина начинает
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    TIMOTHY
    1726387262
    Мы своих судей и так хорошо знаем Валера! И видим их слепошарость хитрую когда нужно! Изощренные наши судьи! Был нормальный карась так и того министры болельщики сломали
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