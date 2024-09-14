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    • Мостовой назвал самый счастливый момент в футбольной карьере

    Мостовой назвал самый счастливый момент в футбольной карьере

    Александр Мостовой рассказал, какой момент в ходе профессиональной карьеры считает самым счастливым.

    «Счастливым моментом в карьере назову появление в московском «Спартаке», будучи 17-летним пареньком. В наше время, в Советском Союзе – это фантастика!

    Занимался в школе ЦСКА, жил далеко от Москвы, и вдруг меня взяли в «Спартак». Кто бы мог представить?!

    И буквально за три года стать двукратным чемпионом Советского Союза и лучшим молодым игроком», – заявил Мостовой.

    • Футболист был в «Спартаке» с 1987 по 1991 год.
    • Затем он играл только в Европе – за «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Алавес».
    • В 2005 году Мостовой закончил карьеру.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2024 13:00
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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1726309260
    Интересно, кто тебя разглядел в ЦСКА и смог протащить в Спартак, кто этот человек? Царский поклон этому человеку. ***
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    ySS
    1726318339
    Было время, были Люди... Добрая память Николаю Петровичу и Константину Ивановичу
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    alefreddy
    1726329383
    Бесков был великий и разглядел
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