Мостовой назвал самый счастливый момент в футбольной карьере

Александр Мостовой рассказал, какой момент в ходе профессиональной карьеры считает самым счастливым.

«Счастливым моментом в карьере назову появление в московском «Спартаке», будучи 17-летним пареньком. В наше время, в Советском Союзе – это фантастика!

Занимался в школе ЦСКА, жил далеко от Москвы, и вдруг меня взяли в «Спартак». Кто бы мог представить?!

И буквально за три года стать двукратным чемпионом Советского Союза и лучшим молодым игроком», – заявил Мостовой.

Футболист был в «Спартаке» с 1987 по 1991 год.

Затем он играл только в Европе – за «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Алавес».

В 2005 году Мостовой закончил карьеру.

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