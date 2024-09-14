«Зенит» – самая посещаемая команда в Восточной Европе, «Спартака» нет в топ-3 даже внутри России

Metaratings подвел итоги исследования, касающегося посещаемости на домашних матчах.

«Зенит» оказался самым популярным клубом не только в России, но и во всей Восточной Европе.

«Газпром Арену» в среднем посещают 36 133 зрителя на каждой домашней игре чемпионата.

Внутри России «Зенит» лидирует по этому показателю с огромным отрывом. «Спартак» в данном рейтинге только четвертый.

Что касается всей Восточной Европы, то ближайшими преследователями «Зенита» стали клубы из Польши.

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