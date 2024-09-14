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    • «Зенит» – самая посещаемая команда в Восточной Европе, «Спартака» нет в топ-3 даже внутри России

    «Зенит» – самая посещаемая команда в Восточной Европе, «Спартака» нет в топ-3 даже внутри России

    Metaratings подвел итоги исследования, касающегося посещаемости на домашних матчах.

    «Зенит» оказался самым популярным клубом не только в России, но и во всей Восточной Европе.

    «Газпром Арену» в среднем посещают 36 133 зрителя на каждой домашней игре чемпионата.

    Внутри России «Зенит» лидирует по этому показателю с огромным отрывом. «Спартак» в данном рейтинге только четвертый.

    Что касается всей Восточной Европы, то ближайшими преследователями «Зенита» стали клубы из Польши.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: Metaratings

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    14.09.2024 14:40
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    Комментарии (68)
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    7:1
    1726320071
    ля, на спарту ходит больше людей, чем хряков на спортаг!!!11!!1 ПОЗОР!!!
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    Persona_non_Grata
    1726320473
    Ну в Европе не сгоняют на матчи бюджетников, школьников и студентов и не доплачивают за посещение матчей ! )))
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    Александр.Т.
    1726323440
    На химки плюс 2888? Не чего себе , а ну наверное еще тепло к концу чемпионата, хотябы 1500 было бы
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    timon2401
    1726325898
    дебильная стастистика с целью лизнуть газпрому)) ну как можно сравнивать посещаемость команд когда на весь многомиллионный Питер одна, а на Москву как минимум 5...так то в совокупности в Москве на футбол ходят гораздо больше людей (при чём по собственному желанию, а не под кнутом))
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    Спартачище
    1726327956
    За 500 руб. согнать бюджетников на стадион много ума не надо Да у болотных его и нет
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    ziborock
    1726328945
    Так нигде не платят за то что ты на стадион приходишь кроме Питера!)))
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    Павелий
    1726329516
    А ещё и футбольный Зенит, и хокейный СКА - самые бесплатно распространающие билеты команды. Я живу в Питере, и мои знакомые из Газпрома постоянно зазывают прийти поболеть. Потому что очень сложно ходить искренне болеть за позор российского футбола. За кусающийся середняк - кем Зенит был и должен быть - в самый раз. Я знаю много ленинградцев, кому нравился именно тот Зенит. А не эта миллеро-бразильская свора.
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    Desma
    1726331924
    Как всегда визжат только хряки. Интересно почему?
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    vvv123
    1726333559
    На Спердяк свои болелы рукой махнули.
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    slavа0508
    1726339899
    Цифры не врут ...выходит и правда Спартак народная команда . гостевая посещаемость самая большая . а это говорит о том что на Спартак ходят по всей России ...
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