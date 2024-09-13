Черданцев назвал условие, чтобы болельщики «Зенита» приняли Соболева

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил перспективы Александра Соболева изменить отношении к себе со стороны фанатов «Зенита».

– Примут ли болельщики Соболева?

– Это для него самая маленькая проблема. Дзюбу «Вираж» не принял, и что? Он менее результативно играл?

Это вопрос характера Соболева. Он будет забивать голы, и публика его примет, это главный футбольный результат. По товарищеской встрече мало что можно сказать.

В целом переход Соболева добавит Семаку вариативности в атаке. Надо посмотреть, как его будут использовать.

Ему будет сложнее, чем в «Спартаке», потому что в «Зените» забивают практически все футболисты. Ярко выраженного бомбардира в команде нет.

Это не тот клуб, где все передачи будут идти на Соболева. Ему важно проявлять себя еще и в качестве ассистента. Это не команда одного бомбардира.