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  • Черданцев назвал условие, чтобы болельщики «Зенита» приняли Соболева

Черданцев назвал условие, чтобы болельщики «Зенита» приняли Соболева

13 сентября 2024, 20:20
10

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил перспективы Александра Соболева изменить отношении к себе со стороны фанатов «Зенита».

– Примут ли болельщики Соболева?

– Это для него самая маленькая проблема. Дзюбу «Вираж» не принял, и что? Он менее результативно играл?

Это вопрос характера Соболева. Он будет забивать голы, и публика его примет, это главный футбольный результат. По товарищеской встрече мало что можно сказать.

В целом переход Соболева добавит Семаку вариативности в атаке. Надо посмотреть, как его будут использовать.

Ему будет сложнее, чем в «Спартаке», потому что в «Зените» забивают практически все футболисты. Ярко выраженного бомбардира в команде нет.

Это не тот клуб, где все передачи будут идти на Соболева. Ему важно проявлять себя еще и в качестве ассистента. Это не команда одного бомбардира.

  • Соболева купили за 10 млн евро.
  • Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
  • На прошлой неделе нападающий дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче с «Кайратом» (4:3).
  • Он вышел на поле в стартовом составе и отыграл 84 минуты.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (10)
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...уефан
1726249882
...под эти слова можно фоном, стилистически похожую на траурную, музыку запустить...
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BRO_football
1726251220
Нормальные болельщики уже давно приняли. Не приняли только долбанутые на голову ультрас. Да и плевать на их мнение. Ведь их из-за отсутствия Паспорта болельщика не пускают на стадион
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andrei-sarap-yandex
1726251482
ЛАТЫШОНКА И ГЛУШЕНКОВА ПРИНЯЛИ ...ПРИМУТ И СОБОЛЕВА.......что сделал ЦСКА это позор ФУТБОЛА.в связи с ПОМАЗУНОМ ....бестыжие сколько лет по ерендам был ПОМАЗУН ? а сейчас сняли за одно слово СПАРТАК.....а увели гниду КРУГОВОВО у ЗЕНИТА это нормально ???????
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Cleaner
1726254094
Соболь должен сделать как минимум ХЕТ-ТРИК в матче со Спартаком. Тогда болельщики Зенита немного притихнут по отношению к Дельфину...
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vvv123
1726257661
Да пошел он... Не надо было брать!
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slavа0508
1726295658
Начнёт забивать . полюбят . они такие как простетня ...
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balam
1726297444
чердак поехал.как нет нападающего?
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