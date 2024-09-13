«Арсенал» Дзержинск – «Славия-Мозырь»: прогноз на матч 21-го тура Высшей лиги – 14 сентября 2024

14 сентября 2024 года на Городском стадионе в Дзержинске состоится матч 21-го тура чемпионата Беларуси между «Арсеналом» Дзержинск и «Славией-Мозырь». Обе команды находятся в середине таблицы, но показывают разную форму в последних матчах.

«Арсенал» Дзержинск

Команда Вячеслава Вашкевича идет на пятом месте с 31 очком. В последних 5 матчах «Арсенал» выиграл трижды, сыграл одну ничью и потерпел одно поражение. Важной особенностью является уверенная атака – 11 забитых голов за 5 игр, в среднем по 2.2 гола за матч. Однако защита не так стабильна – команда пропустила 8 мячей за этот период, что в среднем составляет 1.6 гола за игру.

Последние матчи:

«Славия-Мозырь»

«Славия-Мозырь» под руководством Ивана Биончика занимает 9-е место с 27 очками. Команда не выигрывает в двух последних играх, пропуская в среднем 1.4 гола за матч. В атаке дела обстоят хуже – всего 3 забитых гола за последние 5 матчей, что делает их игру перед воротами менее опасной.

Последние матчи:

Личные встречи

28.04.2024 – «Славия-Мозырь» 3:0 «Арсенал» Дзержинск

22.10.2022 – «Славия-Мозырь» 1:1 «Арсенал» Дзержинск

26.06.2022 – «Арсенал» Дзержинск 3:2 «Славия-Мозырь»

«Славия-Мозырь» выиграла последние очные встречи, но нынешняя форма команды оставляет желать лучшего, в то время как «Арсенал» демонстрирует стабильную игру в атаке.

Прогноз на матч

С учетом текущей формы команд «Арсенал» Дзержинск выглядит фаворитом встречи. Они забивают значительно больше, чем «Славия-Мозырь», которая испытывает трудности как в обороне, так и в атаке. Ожидается победа хозяев с возможностью того, что обе команды смогут отличиться.

Рекомендации для ставок:

Победа «Арсенала» Дзержинск – коэффициент 2.10

Обе забьют – Да – коэффициент 1.95

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Арсенала» Дзержинск за коэффициент 2.10.