Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Арсенал» Дзержинск – «Славия-Мозырь»: прогноз на матч 21-го тура Высшей лиги – 14 сентября 2024

    «Арсенал» Дзержинск – «Славия-Мозырь»: прогноз на матч 21-го тура Высшей лиги – 14 сентября 2024

    14 сентября 2024 года на Городском стадионе в Дзержинске состоится матч 21-го тура чемпионата Беларуси между «Арсеналом» Дзержинск и «Славией-Мозырь». Обе команды находятся в середине таблицы, но показывают разную форму в последних матчах.

    «Арсенал» Дзержинск

    Команда Вячеслава Вашкевича идет на пятом месте с 31 очком. В последних 5 матчах «Арсенал» выиграл трижды, сыграл одну ничью и потерпел одно поражение. Важной особенностью является уверенная атака – 11 забитых голов за 5 игр, в среднем по 2.2 гола за матч. Однако защита не так стабильна – команда пропустила 8 мячей за этот период, что в среднем составляет 1.6 гола за игру.

    Последние матчи:

    «Славия-Мозырь»

    «Славия-Мозырь» под руководством Ивана Биончика занимает 9-е место с 27 очками. Команда не выигрывает в двух последних играх, пропуская в среднем 1.4 гола за матч. В атаке дела обстоят хуже – всего 3 забитых гола за последние 5 матчей, что делает их игру перед воротами менее опасной.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    • 28.04.2024 – «Славия-Мозырь» 3:0 «Арсенал» Дзержинск
    • 22.10.2022 – «Славия-Мозырь» 1:1 «Арсенал» Дзержинск
    • 26.06.2022 – «Арсенал» Дзержинск 3:2 «Славия-Мозырь»

    «Славия-Мозырь» выиграла последние очные встречи, но нынешняя форма команды оставляет желать лучшего, в то время как «Арсенал» демонстрирует стабильную игру в атаке.

    Прогноз на матч

    С учетом текущей формы команд «Арсенал» Дзержинск выглядит фаворитом встречи. Они забивают значительно больше, чем «Славия-Мозырь», которая испытывает трудности как в обороне, так и в атаке. Ожидается победа хозяев с возможностью того, что обе команды смогут отличиться.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Арсенала» Дзержинск – коэффициент 2.10
    • Обе забьют – Да – коэффициент 1.95
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Арсенала» Дзержинск за коэффициент 2.10.

    Новости по теме
    «Арсенал» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2024 14:40
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+