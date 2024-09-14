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  • «Арсенал» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Арсенал» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 15:50
Арсенал
14.09.2024, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Славия-Мозырь
66' Атила
25' А. Широбоков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
99
Кирилл Волков
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
51
Александр Скшинецкий
ОП
11
Юрий Ловец
ЦП
89
Вадим Арутюнян
ЦП
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
15
Егор Бабич
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Славия-Мозырь
1
Артем Макавчик
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
9
Александр Батищев
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
90
Иван Грудько
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Арсенал
35
Aleksey Vasilyev
ВР
47
Данила Годяев
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
2
Атила
ЦЗ
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
20
Андре Эдгар
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Славия-Мозырь
16
Денис Шелихов
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
58
Maksim Khachatryan
ЦП
11
Николай Рябых
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
3-1-2-1-2
1
Санько
99
Волков
5
Вегеря
72
Позняк
51
Скшинецкий
11
Ловец
89
Арутюнян
10
Ершов
15
Бабич
25
Матяш
4-2-1-1-2
1
Макавчик
27
Чикида
31
Залеский
25
Широбоков
12
Иванов
9
Батищев
6
Кузнецов
21
Кенжебаев
13
Полоз
31
Соловей
90
Грудько
25
Матяш
66
Агеев
66
Агеев
25
Матяш
89
Арутюнян
20
Эдгар
20
Эдгар
89
Арутюнян
10
Ершов
99
Мялковский
99
Мялковский
10
Ершов
15
Бабич
41
Лутик
41
Лутик
15
Бабич
90
Грудько
58
58
90
Грудько
Остались в запасе
Арсенал
Славия-Мозырь
35
Aleksey Vasilyev
ВР
47
Данила Годяев
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
2
Атила
ЦЗ
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
7
Фред Жуниор
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
16
Денис Шелихов
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
35
Aleksey Vasilyev
ВР
47
Данила Годяев
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
2
Атила
ЦЗ
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
7
Фред Жуниор
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Арсенал - Славия-Мозырь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Славии-Мозырь», 5-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Славия-Мозырь»

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Арсенал
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