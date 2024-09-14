14.09.2024, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-1-2-1-2
1
Санько
99
Волков
5
Вегеря
72
Позняк
51
Скшинецкий
11
Ловец
89
Арутюнян
10
Ершов
15
Бабич
25
Матяш
4-2-1-1-2
1
Макавчик
27
Чикида
31
Залеский
25
Широбоков
12
Иванов
9
Батищев
6
Кузнецов
21
Кенжебаев
13
Полоз
31
Соловей
90
Грудько
25
Матяш
66
Агеев
66
Агеев
25
Матяш
89
Арутюнян
20
Эдгар
20
Эдгар
89
Арутюнян
10
Ершов
99
Мялковский
99
Мялковский
10
Ершов
15
Бабич
41
Лутик
41
Лутик
15
Бабич
90
Грудько
58
58
90
Грудько
Остались в запасе
Арсенал
Славия-Мозырь
35
Aleksey Vasilyev
ВР
47
Данила Годяев
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
2
Атила
ЦЗ
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
7
Фред Жуниор
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
16
Денис Шелихов
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
35
Aleksey Vasilyev
ВР
47
Данила Годяев
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
2
Атила
ЦЗ
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
7
Фред Жуниор
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Арсенал - Славия-Мозырь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Славии-Мозырь», 5-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Славия-Мозырь»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»