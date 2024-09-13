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Радимов назвал плюс трансфера Дзюбы в «Акрон»

13 сентября 2024, 00:05
1

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал трансфер нападающего Артема Дзюбы в «Акрон».

«Понятно, что никто из клубов топ‑5 Дзюбой не интересовался, но продолжить карьеру у него есть стимул. Хорошо, что Дзюба останется в РПЛ. Всем от этого будет интересно.

Авторитет Дзюбы гораздо выше, чем у тренера и других игроков «Акрона», – сказал Радимов.

  • Сегодня 36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» до конца сезона-2024/25. Форвард перешел в тольяттинскую команду на правах свободного агента.
  • Футболист является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России (161 гол) и делит 1-е место в списке лучших бомбардиров сборной России вместе с Александром Кержаковым (по 30).
  • «Акрон» только за счет дополнительных показателей не идет в зоне вылета РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Радимов Владислав
Комментарии (1)
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шахта Заполярная
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Вот Акрон себе гемор приобрел. Придется десятером играть. У дюбы авторитет, ему бегать за падло
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