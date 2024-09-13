Радимов назвал плюс трансфера Дзюбы в «Акрон»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал трансфер нападающего Артема Дзюбы в «Акрон».
«Понятно, что никто из клубов топ‑5 Дзюбой не интересовался, но продолжить карьеру у него есть стимул. Хорошо, что Дзюба останется в РПЛ. Всем от этого будет интересно.
Авторитет Дзюбы гораздо выше, чем у тренера и других игроков «Акрона», – сказал Радимов.
- Сегодня 36-летний Дзюба подписал контракт с «Акроном» до конца сезона-2024/25. Форвард перешел в тольяттинскую команду на правах свободного агента.
- Футболист является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России (161 гол) и делит 1-е место в списке лучших бомбардиров сборной России вместе с Александром Кержаковым (по 30).
- «Акрон» только за счет дополнительных показателей не идет в зоне вылета РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»