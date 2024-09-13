Радимов назвал плюс трансфера Дзюбы в «Акрон»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал трансфер нападающего Артема Дзюбы в «Акрон».

«Понятно, что никто из клубов топ‑5 Дзюбой не интересовался, но продолжить карьеру у него есть стимул. Хорошо, что Дзюба останется в РПЛ. Всем от этого будет интересно.

Авторитет Дзюбы гораздо выше, чем у тренера и других игроков «Акрона», – сказал Радимов.