Геркус получил тренерскую лицензию УЕФА

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус теперь тренер.
«Я закончил обучение на тренерскую лицензию С-УЕФА в Академии РФС (кстати, там высокий уровень организации и всего).
Теперь я могу вставлять в разговор фразы типа «Я-то кое-что понимаю в тренерском ремесле» с многозначительным видом.
Ну еще эта лицензия дает право тренировать детей», – сообщил Геркус.
- При Геркусе «Локо» выиграл РПЛ в 2018 году.
- В 2022-2023 годах функционер был президентом «Торпедо».
- Также Геркус занимал различные должности в «Зените».