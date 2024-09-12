Геркус получил тренерскую лицензию УЕФА

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус теперь тренер.

«Я закончил обучение на тренерскую лицензию С-УЕФА в Академии РФС (кстати, там высокий уровень организации и всего).

Теперь я могу вставлять в разговор фразы типа «Я-то кое-что понимаю в тренерском ремесле» с многозначительным видом.

Ну еще эта лицензия дает право тренировать детей», – сообщил Геркус.