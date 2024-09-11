Шунин подробно рассказал об уходе из «Динамо»

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин детально высказался о летнем уходе из клуба.

В начале июля 37‑летний вратарь покинул «Динамо» в связи с истечением срока контракта.

Шунин провел в клубе 17 сезонов.

В прошлом сезоне он сыграл за «Динамо» 20 матчей.

– 15 августа гендиректор «Динамо» Пивоваров сказал, что предложение по работе в клубе в силе и мяч на твоей стороне. Какая сейчас ситуация?

– Начну с того, что «Динамо» мне многое дало. Я 30 лет провeл в клубе, и то, что происходило в последнее время, не влияет на мою любовь к нему. Просто расскажу, как всe было. Когда пришeл Личка, мы хорошо начали сезон: я был основным вратарeм, комфортно себя чувствовал – всe шло к новому контракту. В 10-м туре с «Ахматом» я получил травму, Игорь Лещук меня подменил и неплохо сыграл. После возвращения я провeл несколько матчей на Кубок, мы обыграли «Зенит», последний матч в чемпионате перед зимней паузой с «Факелом» тоже играл я.

– После паузы что-то изменилось?

– Я почувствовал, что мои отношения с руководством уже не такие, как были раньше, коннекта нет. Разговоров о контракте тоже больше не было, плюс с Лещуком подписали новое соглашение. Я несколько раз пытался пообщаться, но мне говорили подождать, всe будет хорошо. Так мы и дотянули до конца сезона, контракт закончился 31 мая.

Уже после отпуска в июне я встретился с руководством, и мне сообщили о решении спортивного департамента не продлевать соглашение. Предложили остаться в клубе в новой должности и спросили, чем бы я хотел заниматься. Я сразу сказал, что хочу нести ответственность за свою работу, а не просто находиться в клубе. Позже представил руководству своe видение: хотел бы быть помощником спортивного директора, участвовать в подборе игроков и общаться с потенциальными новичками, помогать им с адаптацией. «Динамо» видело меня и своим амбассадором в медиа – я был к этому готов.

– Но клуб не согласился на такие условия.

– Да, мне сказали, что Желько Бувачу помощник не нужен. Предложили работу с вратарями в академии, без конкретики. Я отказался и сразу сообщил об этом Павлу Константиновичу. Не вижу себя тренером вратарей. Сейчас решил развиваться дальше, прошeл собеседование в академии РФС и в октябре иду учиться на спортивного менеджера.

– Но история с «Динамо» и их предложением закончена?

– Да. Видимо, других вариантов для меня сейчас нет.

– Cергей Степашин говорил, что ищутся варианты, чтобы ты остался.

– Он позвонил, когда со мной решили не продлевать контракт. Мы хорошо пообщались. Степашин спросил, что я планирую делать с прощальным матчем. «Динамо» предлагало сыграть его во время Братского Кубка. Получается, мне нужно было подписать контракт на три недели, чтобы тренироваться с командой.

Но это было невозможно – у меня в любой момент мог появиться полноценный вариант с другим клубом. Надеюсь, в будущем получится провести прощальный матч за «Динамо», если все это одобрят. Я бы хотел красиво попрощаться с болельщиками. Это, кстати, тот момент, который хотел бы затронуть.

– Какой?

– Когда футболисты, которые долго играли в одном клубе, уходят из него не очень красиво. Я имею в виду не только себя. Если бы это не тянулось, а мы бы сразу сели и поговорили – всe было бы иначе. Если бы клуб объяснил позицию, например: «Антон, мы не видим тебя первым номером, но хотим, чтобы ты остался в клубе, делился своим опытом, честно боролся за место основного вратаря». Я читал в медиа, что не готов быть вторым номером. Но откуда люди это знают? У меня никто не спрашивал.

Возможно, я бы об этом задумался. Я слышал это только от одного человека в команде – тренера вратарей Изотова. Он повторял: «Ты же не захочешь быть вторым вратарeм». Или если бы мне сразу сказали, что не будут продлевать контракт – это было бы честно. Хуже, когда с человеком никто не разговаривает.

– Почему ты так уверен, что у тебя получилось бы быть помощником спортивного директора сразу после завершения карьеры? Это же не самая простая роль.

– Это то, чем мне бы хотелось заниматься. Я готов учиться. В футболе есть примеры, когда игроки после окончания карьеры идут в селекцию и постепенно растут. Тот же Дзагоев, Самедов. Я всегда говорил, что мне это интересно. Важно получать удовольствие от работы, однако, безусловно, нужны знания, поэтому я иду учиться. Не хочу находиться на должности, но при этом ни за что не отвечать. Планирую стажировки в спортивных департаментах, и уже есть договорeнность с несколькими клубами РПЛ.

– Почему ты не пригодился Бувачу?

– Я не знаю. Но вижу, что отношения с руководством стали другими. Когда ты лидер и капитан, а я был им шесть сезонов, к тебе совсем другое отношение.

Мне кажется, что решение не продлевать контракт было принято недавно. Возможно, не совсем руководством. На протяжении последних двух-трeх сезонов с тренером вратарей [Дмитрием Изотовым] у нас были рабочие отношения, но взаимопонимания не было. В последнем сезоне я особенно остро это почувствовал.

До этого решение, кто будет первым номером, всегда шло от главного тренера. При Марцеле Личке это стал делать Изотов. Ни у меня, ни у Игоря Лещука не было спокойствия и ощущения, что в тебя верят, понимания, что даже в случае ошибки не посадят сразу на лавку. Считаю, что частая смена вратарей по ходу сезона не пошла на пользу команде.

– В чeм причина непростых отношений с тренером вратарей?

– Возможно, он считал, что не я должен быть основным вратарeм. У каждого своe видение. В конце первой части чемпионата, как раз перед матчем с «Факелом», подошeл к Марцелу и спросил, что могу сделать, чтобы вернуться в основу, ведь я начинал сезон первым номером. Мы нормально поговорили, я принял его позицию. Потом тренер вратарей высказал мне, что теперь он решает, кто будет играть в воротах. И общаться на эту тему я должен с ним. После зимней паузы на сборах меня уже не наигрывали как первого номера.