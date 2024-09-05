Кордоба близок к переходу в «Спартак», Промес нашел новую команду, номинанты на «Золотой мяч» и другие новости

Мясная компания стала партнером «Спартака»
Роналду зовет в «Аль-Наср» экс-партнера по «Ювентусу»
Соболев хотел покинуть «Спартак» с прошлого года
Стали известны подробности возвращения Сергеева в «Крылья Советов»
Промес нашел новую команду и включил в контракт пункт о возвращении в «Спартак»
«Амкал» прошел еще один раунд Фонбет Кубка России и повторил достижение 2Drots
«Локомотив» купит участника ЧМ-2022: финансовые подробности
Итальянский клуб объявил о подписании Хуммельса
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