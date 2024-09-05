Кордоба близок к переходу в «Спартак», Промес нашел новую команду, номинанты на «Золотой мяч» и другие новости

Мясная компания стала партнером «Спартака»

Роналду зовет в «Аль-Наср» экс-партнера по «Ювентусу»

Соболев хотел покинуть «Спартак» с прошлого года

Стали известны подробности возвращения Сергеева в «Крылья Советов»

Промес нашел новую команду и включил в контракт пункт о возвращении в «Спартак»

«Амкал» прошел еще один раунд Фонбет Кубка России и повторил достижение 2Drots

«Локомотив» купит участника ЧМ-2022: финансовые подробности

Итальянский клуб объявил о подписании Хуммельса

30 номинантов на «Золотой мяч»-2024 – в списке нет Месси и Роналду

Кордоба близок к переходу из «Краснодара» в «Спартак»: известна потенциальная зарплата колумбийца в новом клубе, но сделка может сорваться