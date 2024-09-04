Мясная компания стала партнером «Спартака»

«Спартак» заключил соглашение о партнерстве с компанией «Мираторг».

Стороны заявили о намерении проводить совместные мероприятия и реализовывать проекты, в том числе на «Лукойл Арене».

Для болельщиков красно-белых будут доступны специальные предложения по покупке продукции «Мираторга».

«Приветствуем «Мираторг» в нашей красно-белой семье! Кто мы? Мясо!» – говорится в сообщении клуба.