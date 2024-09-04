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    Мясная компания стала партнером «Спартака»

    «Спартак» заключил соглашение о партнерстве с компанией «Мираторг».

    Стороны заявили о намерении проводить совместные мероприятия и реализовывать проекты, в том числе на «Лукойл Арене».

    Для болельщиков красно-белых будут доступны специальные предложения по покупке продукции «Мираторга».

    «Приветствуем «Мираторг» в нашей красно-белой семье! Кто мы? Мясо!» – говорится в сообщении клуба.

    • «Мираторг» заявляет, что является крупнейшим российским производителем высококачественной свинины, говядины и премиальных продуктов питания.
    • Среди направлений деятельности компании: производство кормов, производство говядины, свиноводство, птицеводство, производство полуфабрикатов и готовых блюд, производство замороженных овощей и готовых блюд, мясопереработка, логистика и дистрибуция.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    04.09.2024 12:05
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    Комментарии (67)
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    Цугундeр
    1725446351
    ГлавРыба не катит..продали морскую животинку.
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    NewLife
    1725446534
    Зря связались с этой приблатненной к власти фирмой, однако, деньги не пахнут.
    Ответить
    ivany4
    1725449666
    Курочка по зернышку клюет, Спартак очередного спонсора обретает, и обоим хорошо живется.))
    Ответить
    порт
    1725449667
    Свиноторг
    Ответить
    ...уефан
    1725450493
    ...ага, с мясом наладили, теперь с пивом надо подчепурниться и всё, жизнь удалась)... "Ели мясо мужики, пивом запивали!"(с)...
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    BRO_football
    1725450929
    Ну, молодцы. Приятно видеть, что сам клуб не обижается и с юмором воспринимает все эти мясные шутки в свою сторону.
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    Айболид
    1725451083
    Глядите ка - "спартач" к обеду уже "белку" словил . Стыдобища ))))))))))))
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    alefreddy
    1725452183
    лишних спонсоров не бывает
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    O-kolesov
    1725452387
    Спартаку в Маскве - жиреть.
    Ответить
    slavа0508
    1725454127
    Шашлычок и на пикничок ...однако ...
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