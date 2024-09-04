«Амкал» прошел еще один раунд Фонбет Кубка России и повторил достижение 2Drots

«Амкал» пробился в 4-й раунд Пути регионов Фонбет Кубка России.

Медийная команда выбила из турнира «Космос», представляющий город Долгопрудный.

«Амкал» победил на выезде со счетом 2:1 благодаря двум реализованным пенальти. Оба 11-метровых забил Пича [Максим Пичугин].

«Амкал» впервые в своей истории вышел в 4-й раунд Кубка, где встретится с клубом Первой лиги.

Ранее из медийных команд так далеко в турнире проходили только 2Drots.

«Амкал» до «Космоса» обыграл представителей Второй лиги – «Коломну» (8:1) и «Велес» (2:0).