Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Амкал» прошел еще один раунд Фонбет Кубка России и повторил достижение 2Drots

    «Амкал» прошел еще один раунд Фонбет Кубка России и повторил достижение 2Drots

    «Амкал» пробился в 4-й раунд Пути регионов Фонбет Кубка России.

    Медийная команда выбила из турнира «Космос», представляющий город Долгопрудный.

    «Амкал» победил на выезде со счетом 2:1 благодаря двум реализованным пенальти. Оба 11-метровых забил Пича [Максим Пичугин].

    «Амкал» впервые в своей истории вышел в 4-й раунд Кубка, где встретится с клубом Первой лиги.

    Ранее из медийных команд так далеко в турнире проходили только 2Drots.

    «Амкал» до «Космоса» обыграл представителей Второй лиги – «Коломну» (8:1) и «Велес» (2:0).

    Новости по теме
    «Амкал» – «Алания»: прогноз на матч 4-го тура Кубка России 26 сентября 2024 года
    «Амкал» может подписать экс-защитника «Спартака» и «Локомотива» 1
    «Амкал» выбрал московский стадион для кубкового матча с «Аланией» 4
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2024 18:06
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+