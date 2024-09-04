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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Космос - Амкал
Космос - Амкал: обзор матча 04 сентября 2024
Космос
04.09.2024, среда, 16:00
Россия. Кубок, 3 раунд
1 : 2
Завершен
Амкал
49'
К. Помешкин
37'
М. Пичугин (П)
66'
М. Пичугин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Космос - Амкал
90'
+5
Желтая карточка
М. Швагирев
Желтая карточка
А. Третьяков
90'
+2
85'
Замена
Д. Трегулов
️️️️
М. Пичугин
85'
Замена
А. Катрич
️️️️
В. Маврин
Замена
Р. Новрузов
️️️️
И. Валеев
77'
Замена
А. Журин
️️️️
К. Помешкин
71'
Красная карточка
Р. Наймушин
70'
66'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Пичугин
64'
Желтая карточка
И. Шурыгин
63'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Левшук
63'
Замена
Е. Назаров
️️️️
А. Старостин
59'
Замена
Чужой
️️️️
Д. Агекян
Желтая карточка
Е. Пономарев
53'
ГОЛ! 1:1!
К. Помешкин
49'
Замена
Р. Наймушин
️️️️
А. Гунько
46'
Замена
М. Наумов
️️️️
А. Логвинов
46'
Замена
С. Масимов
️️️️
Э. Рубчинский
46'
44'
Желтая карточка
М. Пичугин
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Пичугин
32'
Желтая карточка
А. Левшук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Космос
23
Амир Фаттахов
ВР
97
Ильсур Валеев
ЛЗ
3
Эдуард Рубчинский
ЦЗ
44
Артем Япрынцев
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
96
Алексей Логвинов
ПЗ
10
Алексей Третьяков
ОП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
7
Артемий Гунько
АП
17
Егор Пономарев
АП
9
Руслан Левкин
ПВ
Главный тренер
Андрей Прошин
Амкал
66
Максим Швагирев
ВР
98
Илья Шурыгин
ЛЗ
99
Арсений Левшук
ЛЗ
44
Руслан Имаев
ЦЗ
2
Владимир Оленченко
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Василий Маврин
ЦП
37
Евгений Маричев
АП
60
Давид Агекян
АП
19
Антон Старостин
ПВ
45
Максим Пичугин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Космос
35
Дмитрий Медведев
ВР
42
Андрей Журин
ЦЗ
22
Рауф Новрузов
ЦЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
7
Михаил Наумов
ЛВ
46
Арсений Белов
АП
28
Ростислав Наймушин
АП
Амкал
51
Виталий Ушаков
ВР
33
Илья Скроботов
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
96
Чужой
ЛВ
77
Анатолий Катрич
ПВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
3
Дамир Трегулов
ЦФ
3-3-1-3
23
Фаттахов
3
Рубчинский
44
Япрынцев
21
Кайков
97
Валеев
10
Третьяков
96
Логвинов
96
Помешкин
7
Гунько
17
Пономарев
9
Левкин
4-1-1-3-1
66
Швагирев
2
Оленченко
98
Шурыгин
44
Имаев
99
Левшук
5
Рябокобыленко
7
Маврин
19
Старостин
60
Агекян
37
Маричев
45
Пичугин
3
Рубчинский
11
Масимов
11
Масимов
3
Рубчинский
7
Гунько
28
Наймушин
28
Наймушин
7
Гунько
96
Логвинов
7
Наумов
7
Наумов
96
Логвинов
96
Помешкин
42
Журин
42
Журин
96
Помешкин
97
Валеев
22
Новрузов
22
Новрузов
97
Валеев
45
Пичугин
3
Трегулов
3
Трегулов
45
Пичугин
7
Маврин
77
Катрич
77
Катрич
7
Маврин
60
Агекян
96
Чужой
96
Чужой
60
Агекян
19
Старостин
9
Назаров
9
Назаров
19
Старостин
99
Левшук
22
Ефремов
22
Ефремов
99
Левшук
Остались в запасе
Космос
Амкал
46
Арсений Белов
АП
35
Дмитрий Медведев
ВР
Главный тренер
Андрей Прошин
33
Илья Скроботов
ЦЗ
51
Виталий Ушаков
ВР
Главный тренер
Виталий Панов
Остались в запасе
46
Арсений Белов
АП
35
Дмитрий Медведев
ВР
Остались в запасе
33
Илья Скроботов
ЦЗ
51
Виталий Ушаков
ВР
Главный тренер
Андрей Прошин
Главный тренер
Виталий Панов
Статистика матча Космос - Амкал
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Амкал
Россия. Кубок, 4 раунд
Амкал
1 : 2
25.09.2025
Енисей
Россия. Кубок, 3 раунд
Амкал
2 : 1
11.09.2025
Салют
Россия. Кубок, 2 раунд
Калуга
0 : 1
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, 1 раунд
Амкал
3 : 1
05.08.2025
Квант
Россия. Кубок, 4 раунд
Амкал
0 : 1
26.09.2024
Алания
Информация о матче
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