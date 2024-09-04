Соболев хотел покинуть «Спартак» с прошлого года

Новичок «Зенита» Александр Соболев рассказал, что желание уйти из «Спартака» возникло у него еще прошлой осенью.
– В какой момент вы поняли, что ваши дороги со «Спартаком» разошлись?
– Если быть совсем честным, то впервые я сказал «Спартаку», что хочу уйти, в октябре того [2023] года.
Это было не так, что я пришел и сказал. Это тянулось на протяжении полугода. В октябре, потом на сборах в декабре. Это не решение одного дня.
- Соболева купили за 10 млн евро.
- Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
- За «Спартак» нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.