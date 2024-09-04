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    Соболев хотел покинуть «Спартак» с прошлого года

    Новичок «Зенита» Александр Соболев рассказал, что желание уйти из «Спартака» возникло у него еще прошлой осенью.

    – В какой момент вы поняли, что ваши дороги со «Спартаком» разошлись?

    – Если быть совсем честным, то впервые я сказал «Спартаку», что хочу уйти, в октябре того [2023] года.

    Это было не так, что я пришел и сказал. Это тянулось на протяжении полугода. В октябре, потом на сборах в декабре. Это не решение одного дня.

    • Соболева купили за 10 млн евро.
    • Контракт с ним подписан по схеме «3+1».
    • За «Спартак» нападающий выступал с января 2020 года: 140 матчей, 58 голов, 32 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2024 15:30
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    Комментарии (10)
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    ivany4
    1725454337
    Вот и разгадка провала Абаскаля! Джикия, Соболев, ххх .... кто следующий на очереди?? Хотя со Станковичем так не забалуешь, уговаривать не будет - сразу посадит "на самостоятельные тренировки".))
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    ...уефан
    1725455485
    ...вот вам и раздевалка(... Только это не в прошлом октябре началось, а на пол-годика раньше...
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    mahan
    1725456225
    Полезло говно.
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    slavа0508
    1725460087
    Это заметно было всем ...его раньше надо сажать на лавку или в дубль списывать ..
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    Cleaner
    1725464153
    Стыдно за Спартака, что в его составе играл такой футболист...(((
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    zigbert
    1725469607
    Теперь понятно почему играл за Спартак без желания.
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