Соболев хотел покинуть «Спартак» с прошлого года

Новичок «Зенита» Александр Соболев рассказал, что желание уйти из «Спартака» возникло у него еще прошлой осенью.

– В какой момент вы поняли, что ваши дороги со «Спартаком» разошлись?

– Если быть совсем честным, то впервые я сказал «Спартаку», что хочу уйти, в октябре того [2023] года.

Это было не так, что я пришел и сказал. Это тянулось на протяжении полугода. В октябре, потом на сборах в декабре. Это не решение одного дня.