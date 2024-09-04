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    • Промес включил в контракт с новым клубом пункт о возвращении в «Спартак»

    Промес включил в контракт с новым клубом пункт о возвращении в «Спартак»

    Квинси Промес надеется в будущем вернуться в «Спартак».

    32-летний футболист подписал годичный контракт с «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.

    В договоре с новым клубом он включил пункт о бесплатном возвращении в «Спартак» зимой в случае получения разрешения на выезд из Эмиратов.

    • Промес зимой не смог вернуться в Москву из Дубая из-за проблем с законом.
    • Летом его контракт со «Спартаком» истек.
    • Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
    • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2024 17:29
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    Комментарии (20)
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    Persona_non_Grata
    1725461388
    А может он что-то знает ???...
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    ...уефан
    1725461656
    ...ну, вот и лазеечка задокументирована в контракте. Будем считать это началом проекта!)...
    Ответить
    Kollljan
    1725462369
    Никак не уймется наркоторговец. И чего его так в Спартак тянет?
    Ответить
    ВетеR
    1725463957
    баклажан забыл включить пункт о возвращении на нары
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    Cleaner
    1725464303
    Гопник и НАРКОТОРГОВЕЦ в родной Спартак хочет.
    Ответить
    R_a_i_n
    1725466214
    Шабаш немытых)))
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    FWSPM
    1725470673
    Вернется что бы править
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    alefreddy
    1725517323
    трамплин на возвращение
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