Промес включил в контракт с новым клубом пункт о возвращении в «Спартак»

Квинси Промес надеется в будущем вернуться в «Спартак».
32-летний футболист подписал годичный контракт с «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.
В договоре с новым клубом он включил пункт о бесплатном возвращении в «Спартак» зимой в случае получения разрешения на выезд из Эмиратов.
- Промес зимой не смог вернуться в Москву из Дубая из-за проблем с законом.
- Летом его контракт со «Спартаком» истек.
- Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.