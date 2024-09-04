Промес включил в контракт с новым клубом пункт о возвращении в «Спартак»

Квинси Промес надеется в будущем вернуться в «Спартак».

32-летний футболист подписал годичный контракт с «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.

В договоре с новым клубом он включил пункт о бесплатном возвращении в «Спартак» зимой в случае получения разрешения на выезд из Эмиратов.