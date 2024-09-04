Промес нашел новую команду после ухода из «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Александр Пойда сообщил о возвращении Квинси Промеса в профессиональный футбол.
Экс-вингер «Спартака» подпишет контракт с «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.
Голландец уже прошел медицинское обследование.
- Промес зимой не смог вернуться в Москву из Дубая из-за проблем с законом.
- Летом его контракт со «Спартаком» истек.
- Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.