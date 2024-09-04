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    Промес нашел новую команду после ухода из «Спартака»

    Комментатор «Матч ТВ» Александр Пойда сообщил о возвращении Квинси Промеса в профессиональный футбол.

    Экс-вингер «Спартака» подпишет контракт с «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.

    Голландец уже прошел медицинское обследование.

    • Промес зимой не смог вернуться в Москву из Дубая из-за проблем с законом.
    • Летом его контракт со «Спартаком» истек.
    • Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
    • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: телеграм-канал Александра Пойды

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    04.09.2024 16:16
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    Комментарии (20)
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    ...уефан
    1725456362
    ...это, что за вашу мать!?)...
    Ответить
    Бомбардиръ
    1725456487
    Наверно это тамошний фарм-клуб хрюшек "Дуба Желуди" )
    Ответить
    ...уефан
    1725456865
    ...эх, Антоха, угораздило тебя дурня(... Как бы нам сейчас в Спартаке пригодился!...
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    Cleaner
    1725457756
    Дубай Юнайтед - вот уровень СПАРТАКА!!!...)))
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    Челнинец
    1725457762
    эх жаль на пару с барко было бы интересно на них посмотреть)
    Ответить
    Cleaner
    1725458494
    Промес нашел новую родину!
    Ответить
    Октавиус
    1725459276
    Срок контракта - до экстрадиции
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    slavа0508
    1725459354
    Понятное решение . выехать не может . что на диване без дела сидеть ...так хоть форму поддержит ...
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