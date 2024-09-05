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    Трансфер Кордобы в «Спартак» сорвался

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, скорее всего, не перейдет в «Спартак».

    31-летний колумбиец не захотел менять команду сейчас. Он собирается отработать последний год контракта с действующим клубом, стать свободным агентом и вести переговоры с новым работодателем о более выгодных личных условиях.

    По версии Metaratings, Кордоба согласился присоединиться к «Спартаку» на зарплату 3 миллиона евро в год, но трансфер сорвался из-за требований агента.

    Если представитель футболиста пойдет на уступки, то стороны могут вернуться к обсуждению. Сделка еще возможна.

    • «Краснодар» покупал Кордобу в 2021 году за 20 млн евро.
    • С тех пор он забил 46 голов и сделал 22 ассиста в 91 матче.
    • «Спартак» готов выкупить форварда за 16 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    05.09.2024 00:20
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    Комментарии (6)
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    IVANRUS777
    1725492481
    Карпов и т.п. персонажи ради внимания к своим тг каналам часто пишут то о чём не знают, а только предполагают и недавно сам он об этом и говорил. Так что их инсайды часто просто попытки словить хайпа на популярных обсуждаемых событиях.
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    WE ARE FOR PETER
    1725505587
    И верно,рано ещё переходить в спам) в КБ набирают не просто неликвиды а уже в приличном возрасте! За пару пятнашек мазутные купят старичка)
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    Spartak_forv@
    1725515433
    По итогу окажется что Краснодар,Кордоба,его агент и Спартак все согласовали,но трансфер сорвался из-за нежелания Ивана Карпова..)
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    Конопляных дел мастер
    1725516308
    Чуть не загубил карьеру. Вовремя спохватился, рассчитав, что в условных Химках больше шансов завоевать трофей
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    alefreddy
    1725516931
    к болотным там за все заплатят без торгов
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    FCSpartakM
    1725520451
    в телеге пишут, что переговоры были еще в июне. Видимо как раз когда пошли слухи о Соболе. Сейчас, думаю, почвы под этим уже нет. Спартаку не нужен центрфорвард. Пройдет год. Расчистят позицию и тогда уже в приглашении будет логика.
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