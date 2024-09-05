Трансфер Кордобы в «Спартак» сорвался

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, скорее всего, не перейдет в «Спартак».
31-летний колумбиец не захотел менять команду сейчас. Он собирается отработать последний год контракта с действующим клубом, стать свободным агентом и вести переговоры с новым работодателем о более выгодных личных условиях.
По версии Metaratings, Кордоба согласился присоединиться к «Спартаку» на зарплату 3 миллиона евро в год, но трансфер сорвался из-за требований агента.
Если представитель футболиста пойдет на уступки, то стороны могут вернуться к обсуждению. Сделка еще возможна.
- «Краснодар» покупал Кордобу в 2021 году за 20 млн евро.
- С тех пор он забил 46 голов и сделал 22 ассиста в 91 матче.
- «Спартак» готов выкупить форварда за 16 миллионов евро.