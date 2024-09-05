Трансфер Кордобы в «Спартак» сорвался

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, скорее всего, не перейдет в «Спартак».

31-летний колумбиец не захотел менять команду сейчас. Он собирается отработать последний год контракта с действующим клубом, стать свободным агентом и вести переговоры с новым работодателем о более выгодных личных условиях.

По версии Metaratings, Кордоба согласился присоединиться к «Спартаку» на зарплату 3 миллиона евро в год, но трансфер сорвался из-за требований агента.

Если представитель футболиста пойдет на уступки, то стороны могут вернуться к обсуждению. Сделка еще возможна.