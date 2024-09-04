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Мэр Мадрида потребовал извинений от Винисиуса

4 сентября 2024, 20:00
7

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда недоволен словами Винисиуса Жуниора об Испании.

Ранее вингер «Реала» сказал, что испанцы могут лишиться права на проведение ЧМ-2030 из-за расизма в стране.

«Мы все осознаем, что в обществе существуют проявления расизма. Но крайне несправедливо называть нас расистским обществом и, кроме того, ставить под угрозу проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Я прошу его исправить ошибку. Он должен исправить ее, извиниться. То, что он выдающийся футболист, не означает, что он не может ошибиться, и на этот раз он допустил ошибку», – считает Мартинес-Альмейда.

  • ЧМ-2030 должны принять Испания, Португалия и Марокко.
  • Несколько первых матчей состоятся в Уругвае, Парагвае и Аргентине в честь столетия турнира.

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Источник: Marca
Испания. Примера Реал Винисиус
Комментарии (7)
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JIEGEHDA
1725471515
Извинится Мэр . Или просто сделают вид что ничего не говорил )) Винисиус уже директор заводи антирасист . Ему плевать . Он ставит свои условия . Щас к этому подключит состав Реала который на 90% темные . И всё минус мэр .
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Таврида
1725471655
То есть к чернож@пым насильникам и убийцам из Африки у Винисиуса претензий нет?
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...уефан
1725472561
...пора рвать кресты!...
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1725475094
А как назвать то, что в Зените россиян всё меньше и меньше, а латиноамериканцев всё больше ?
Ответить
BRO_football
1725482611
Можно вариант с Россией проработать. У нас нет чернокожих, а значит и расизма нет. Если бы только отсутствие расизма было главным критерием проведения ЧМ в конкретной стране)
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