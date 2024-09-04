Мэр Мадрида потребовал извинений от Винисиуса

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда недоволен словами Винисиуса Жуниора об Испании.

Ранее вингер «Реала» сказал, что испанцы могут лишиться права на проведение ЧМ-2030 из-за расизма в стране.

«Мы все осознаем, что в обществе существуют проявления расизма. Но крайне несправедливо называть нас расистским обществом и, кроме того, ставить под угрозу проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Я прошу его исправить ошибку. Он должен исправить ее, извиниться. То, что он выдающийся футболист, не означает, что он не может ошибиться, и на этот раз он допустил ошибку», – считает Мартинес-Альмейда.