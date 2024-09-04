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    • Винисиус сказал, почему Испания может лишиться права на проведение ЧМ-2030

    Винисиус сказал, почему Испания может лишиться права на проведение ЧМ-2030

    Вингер сборной Бразилии и «Реала» Винисиус Жуниор считает, что место проведения чемпионата мира-2030 следует изменить, если в Испании не уменьшится количество случаев проявлений расизма.

    «До 2030 года у нас есть очень большой запас времени для изменений. Я надеюсь, что Испания сможет развиваться и поймет, насколько это серьезно – оскорблять человека из-за цвета его кожи. Я думаю, что если к 2030 году ситуация не улучшится, то надо будет изменить место проведения чемпионата мира. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в стране, где могут пострадать от проявлений расизма.

    Я хочу сделать все возможное, чтобы ситуация изменилась, потому что в Испании большинство людей – не расисты. Есть небольшая группа, которая в конечном итоге влияет на имидж страны, в которой очень приятно жить.

    Я люблю играть за «Реал». Я люблю Испанию, здесь самые лучшие условия для меня и моей семьи. Мы надеемся, что ситуация может улучшиться – она уже улучшилась, но может улучшиться гораздо больше – и к 2030 году число случаев проявлений расизма сократится», – сказал Винисиус.

    • ЧМ-2030 проведут Испания, Португалия и Марокко. Также по одному матчу примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.
    • В июне трех болельщиков «Валенсии» приговорили к восьми месяцам тюрьмы за расистские оскорбления Винисиуса.

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    Источник: Sports

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    04.09.2024 10:10
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    Комментарии (1)
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    JIEGEHDA
    1725444522
    Очень надеюсь что он не заплакал когда говорил такую речь .
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