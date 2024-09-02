Карпин ответил на вопрос о конфликте с Глушенковым

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слухи о конфликте с нападающим «Зенита» Максимом Глушенковым.

У 25-летнего футболиста всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.

Комментатор Дмитрий Шнякин рассказывал, что конфликт Глушенкова и Карпина начался из-за недовольства игрока по поводу позднего выхода на поле в товарищеской встрече.

Форварда «Зенита» включили в расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи, но в итоговую заявку он не попал из-за перелома руки.

«Хотелось бы посмотреть на Глушенкова в сборной. Конфликта у меня с игроком быть не может. Это другой уровень.

Может быть, претензия, но это точно не конфликт. К тому же я не видел, чтобы Глушенков не хотел выходить на замену», – сказал Карпин.