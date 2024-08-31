Станкович определил виновного в удалении Зобнина в матче с «Рубином»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал удаление Романа Зобнина в матче 7-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0).

Зобнин на 62-й минуте получил 2-ю желтую карточку.

«Моя ошибка, что Зобнин получил красную карточку. Нам не хватило 15 секунд. Три замены уже готовились. Опыт всегда подсказывает, что лучше заменить того, кто на жeлтой», – сказал Станкович.

Матч в поле судил Сергей Карасев.

Зобнин в «Спартаке» с 2016 года.

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