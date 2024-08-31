Николич оценил победу ЦСКА над «Химками»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги выигранного матча 7-го тура РПЛ против «Химок».

Армейцы победили на выезде со счетом 2:0.

Видеообзор игры можно посмотреть здесь.

– Показалось что сегодня вы были более эмоциональны, чем обычно. Это так?

– Очень хотелось победить в третьей игре подряд. Важный матч, который двигает нас на самый верх таблицы. Ребята старались одержать третью сухую победу подряд. Очень нравится такой подход, не хотелось пропустить гол.

В конце игры должен был заряжать и себя, и игроков, которые уже начали уставать из‑за тяжелой погоды. Очень доволен.

Сейчас надо отдохнуть, дали игрокам четыре дня отдыха. Уже сказал им, что надо наслаждаться хорошей погодой в Москве, потому что будем потом жестко работать.

У нас в команде 10 человек вызваны на сборы в национальные команды. Есть только одно желание, чтобы там у них все прошло удачно и они вернулись живыми и здоровыми.