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Николич оценил победу ЦСКА над «Химками»

31 августа 2024, 18:58
3

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги выигранного матча 7-го тура РПЛ против «Химок».

  • Армейцы победили на выезде со счетом 2:0.
  • Видеообзор игры можно посмотреть здесь.

– Показалось что сегодня вы были более эмоциональны, чем обычно. Это так?

– Очень хотелось победить в третьей игре подряд. Важный матч, который двигает нас на самый верх таблицы. Ребята старались одержать третью сухую победу подряд. Очень нравится такой подход, не хотелось пропустить гол.

В конце игры должен был заряжать и себя, и игроков, которые уже начали уставать из‑за тяжелой погоды. Очень доволен.

Сейчас надо отдохнуть, дали игрокам четыре дня отдыха. Уже сказал им, что надо наслаждаться хорошей погодой в Москве, потому что будем потом жестко работать.

У нас в команде 10 человек вызваны на сборы в национальные команды. Есть только одно желание, чтобы там у них все прошло удачно и они вернулись живыми и здоровыми.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Химки Николич Марко
Комментарии (3)
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kara-mba
1725121067
Чудом победили. Спасибо Химкам за недостаток мастерства.
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gor77
1725190364
Бомбардир! БРАВО!!!))))) Ради интереса решил посмотреть на Марко Николича, ну то, что зелёным выделено, и... Точнее так - Марко Николич #2 | Защитник Имя Марко Фамилия Николич Команда Туран Состав Основной Родной город Белград Гражданство Позиция Защитник Дата рождения 31 марта 1998 (26 лет) Рост 190 Ну, в принципе он тоже Марко и Николич.)))))))))))
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