В «Зените» отреагировали на новость о проблемах с психикой у Соболева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о ментальных проблемах новичка команды Александра Соболева.

Сообщалось, что купленный у «Спартака» нападающий с трудом прошел осмотр у психолога во время медобследования для петербургского клуба.

«Врачи «Зенита» обнаружили у Соболева проблемы с психикой? Это бредятина», – сказал Медведев.