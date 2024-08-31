В «Зените» отреагировали на новость о проблемах с психикой у Соболева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о ментальных проблемах новичка команды Александра Соболева.
Сообщалось, что купленный у «Спартака» нападающий с трудом прошел осмотр у психолога во время медобследования для петербургского клуба.
«Врачи «Зенита» обнаружили у Соболева проблемы с психикой? Это бредятина», – сказал Медведев.
- 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- «Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».
Источник: «Спорт-Экспресс»