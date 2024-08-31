Радимов спрогнозировал будущее Соболева в «Зените»

Владислав Радимов не исключил, что Александр Соболев провалится в «Зените».

«Надо понимать, что ты переходишь в команду, которая является шестикратным чемпионом страны. Мы говорили про конкуренцию. Аргентинец [Лусиано Гонду], который пришел в «Зенит», не дешевле Соболева. А Кассьерра – один из лучших бомбардиров чемпионата. Никто из них просто так место Соболеву отдавать не будет.

Я не удивлюсь как тому, что Соболев может выиграть конкуренцию у таких сильных конкурентов, так и тому, что он может эту конкуренцию проиграть и в следующем году уйти в аренду в другой клуб.

Это футбольная жизнь. В «Спартаке» Соболев чувствовал свою незаменимость, а здесь такого не будет», – сказал Радимов.