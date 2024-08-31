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Радимов спрогнозировал будущее Соболева в «Зените»

31 августа 2024, 01:15
10

Владислав Радимов не исключил, что Александр Соболев провалится в «Зените».

«Надо понимать, что ты переходишь в команду, которая является шестикратным чемпионом страны. Мы говорили про конкуренцию. Аргентинец [Лусиано Гонду], который пришел в «Зенит», не дешевле Соболева. А Кассьерра – один из лучших бомбардиров чемпионата. Никто из них просто так место Соболеву отдавать не будет.

Я не удивлюсь как тому, что Соболев может выиграть конкуренцию у таких сильных конкурентов, так и тому, что он может эту конкуренцию проиграть и в следующем году уйти в аренду в другой клуб.

Это футбольная жизнь. В «Спартаке» Соболев чувствовал свою незаменимость, а здесь такого не будет», – сказал Радимов.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Радимов Владислав
Комментарии (10)
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evgevg13
1725071359
Золотые слова
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slavа0508
1725077123
Лавка ...Вокзал ...Самара ...
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Админ ресурс
1725077443
Болотные, а помните, как соболек кулаками шатал ваших игрунов в кубке? Или думаете, его сынишка сам догадался что вы позор и посмешище? Но он теперь все равно ваш кумир)))
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oyabun
1725079982
Абсолютно прав. Пол сезона минимум Соболев на эмоциях и воодушевлении будет стараться и что то забивать. А после заряд иссякнет, присядет плотно на лавку и на этом все про него забудут. Он в Спартаке предыдущий сезон уже сильно сбавил, так часто жаль питерских. Получили залежалый товар.
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Январь 59
1725081736
По моим понятиям, через полгода уйдёт в аренду. Вполне возможно, что даже после ухода Сергеева, он не осилит конкуренцию против Касьеры и Гонду. Даже конкуренцию Ерохну вряд ли осилит. Будет выходить на замену в кубковых матчах. Помнится у него были стычки с латинос. Они принципиально будут его не замечать.
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zigbert
1725083479
Все верно,если в Зените у него игра не пойдет церемониться с ним не будут.
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alefreddy
1725086800
лавку полировать будет
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SLADE2019
1725101265
И что он спрогнозировал? Или-или. Выдающийся прогноз.
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