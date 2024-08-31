Радимов спрогнозировал будущее Соболева в «Зените»

Владислав Радимов не исключил, что Александр Соболев провалится в «Зените».
«Надо понимать, что ты переходишь в команду, которая является шестикратным чемпионом страны. Мы говорили про конкуренцию. Аргентинец [Лусиано Гонду], который пришел в «Зенит», не дешевле Соболева. А Кассьерра – один из лучших бомбардиров чемпионата. Никто из них просто так место Соболеву отдавать не будет.
Я не удивлюсь как тому, что Соболев может выиграть конкуренцию у таких сильных конкурентов, так и тому, что он может эту конкуренцию проиграть и в следующем году уйти в аренду в другой клуб.
Это футбольная жизнь. В «Спартаке» Соболев чувствовал свою незаменимость, а здесь такого не будет», – сказал Радимов.
- 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».
Источник: «Матч ТВ»