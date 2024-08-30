Болельщики «Зенита» недовольны переходом нападающего Александра Соболева из «Спартака».

Фанатская группировка «Ландскрона» сделала заявление в связи с сегодняшним трансфером.

«Друзья, история идeт по спирали, но «Зенит» – это намного большее, чем трансферная политика или другие решения клуба.

«Зенит» – это наша любовь, это наши мечты и имя, которые без сомнения останутся, когда пройдeт тeмное время подлости.

Все эти люди однажды уйдут, как это делали и те, кто был до них. История идeт по спирали, и в ней нам нужно идти своим путeм – во славу наших ценностей и гордого имени «Зенит»!» – говорится в публикации «Ландскроны».