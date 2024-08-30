Фанаты «Зенита» осудили руководство клуба за трансфер Соболева: «Все эти люди однажды уйдут, пройдет темное время подлости»

Болельщики «Зенита» недовольны переходом нападающего Александра Соболева из «Спартака».
Фанатская группировка «Ландскрона» сделала заявление в связи с сегодняшним трансфером.
«Друзья, история идeт по спирали, но «Зенит» – это намного большее, чем трансферная политика или другие решения клуба.
«Зенит» – это наша любовь, это наши мечты и имя, которые без сомнения останутся, когда пройдeт тeмное время подлости.
Все эти люди однажды уйдут, как это делали и те, кто был до них. История идeт по спирали, и в ней нам нужно идти своим путeм – во славу наших ценностей и гордого имени «Зенит»!» – говорится в публикации «Ландскроны».
- 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».
Источник: телеграм-канал «Ландскроны»