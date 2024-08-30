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  • Фанаты «Зенита» осудили руководство клуба за трансфер Соболева: «Все эти люди однажды уйдут, пройдет темное время подлости»

Фанаты «Зенита» осудили руководство клуба за трансфер Соболева: «Все эти люди однажды уйдут, пройдет темное время подлости»

30 августа 2024, 23:23
17

Болельщики «Зенита» недовольны переходом нападающего Александра Соболева из «Спартака».

Фанатская группировка «Ландскрона» сделала заявление в связи с сегодняшним трансфером.

«Друзья, история идeт по спирали, но «Зенит» – это намного большее, чем трансферная политика или другие решения клуба.

«Зенит» – это наша любовь, это наши мечты и имя, которые без сомнения останутся, когда пройдeт тeмное время подлости.

Все эти люди однажды уйдут, как это делали и те, кто был до них. История идeт по спирали, и в ней нам нужно идти своим путeм – во славу наших ценностей и гордого имени «Зенит»!» – говорится в публикации «Ландскроны».

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: телеграм-канал «Ландскроны»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (17)
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Админ ресурс
1725050841
Все правильно. Все эти люди (мюллер, медведь и прочая чиновничья шобла) однажды уйдут. И зендид под одобрительные возгласы всей страны вернется в свою естественную среду обитания - пердиф
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vadikrew
1725053086
Да да, Дзюбу тоже когда-то так встречали. А потом молились на него и всем хором орали Дзююююбаааа
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evgevg13
1725069866
Точно. История идет по спирали. Первая лига не за горами...
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Zubo
1725070108
Ландскрона пусть идет в задницу не знаю кто это, совсем обнаглели
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АЛЕКС 58
1725075958
Пока питерская братва во власти,всё так и будет.....если не хуже
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Админ ресурс
1725078014
болотный фонад такой смешной. Его в грош не ставят ни свое руководство, ни болелы других клубов. А он с петициями выступает)))
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SLADE2019
1725082578
А бойкот объявить слабо? Тогда не петушитесь, баклашки позорные.
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sined1951
1725084461
Как пафосно, сразу видно, что собрались самые честные и порядочные люди на земле.
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FCSpartakM
1725087764
"Все эти люди однажды уйдут, как это делали и те, кто был до них" Ну я думаю, если уйдет Газпром, то вы первые завоете)
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mikatv
1725089401
Удивительное сборище титанов духа. Аж замер от пафоса всех вместе и каждого в отдельности, никогда не променяющих место охранника в "Пятерочке" на другую сеть и зарплату побольше. Утираю скупую слезу.
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