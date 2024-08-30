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Орлов назвал плюсы и минусы перехода Соболева в «Зенит»

30 августа 2024, 21:21
2

Геннадий Орлов порассуждал о трансфере Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

– Вы же скептически относились к его возможному переходу в «Зенит».

– Да. Но сейчас хочется сказать о другом. Риски действительно есть. Но Сергей Богданыч Семак мне говорил, что ему нужен силовой форвард. Наверняка он внимательно следил за Соболевым, собирал данные.

При этом, конечно, Соболеву еще надо пробиться в основной состав. Есть же Кассьерра, аргентинец [Лусиано Гонду], Сергеев. Что ж, будет интересно. Соболев пришел доказать, что он достоин быть игроком стартового состава. Время покажет.

– Кто-то считает, что «Зенит», купив Соболева, все-таки ослабил «Спартак».

– Да нет, не согласен. «Спартак» и без Соболева хорош. Станкович строит футбол без него, делает ставку на быстрых, небольших исполнителей. Тренер красно-белых не видит его в своих схемах, а Семак – видит.

Дай бог, чтобы выиграли от этого перехода и те и другие. Повторюсь, «Зенит» идет на определенный риск. Соболев все-таки не так хорошо отрабатывает в обороне. Но в новом клубе его могут заставить это делать.

Мне кажется, что в «Спартаке» он все-таки играл эпизодами, иногда выключался, а теперь придется работать все 90 минут. Думаю, сам Соболев это прекрасно понимает.

Знаете, когда «Зенит» брал Бакаева, у меня возникли сомнения. Задавался вопросом: ну как он может заменить Малкома? Маловато мастерства.

– У Соболева его побольше?

– Во-первых, у него есть характер! Это сразу чувствуется. Забивать он умеет. И конечно, Соболев по-футбольному наглый! А футбол любит наглецов. От этого никуда не деться. В спорте свои законы.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 млн евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (2)
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...уефан
1725043716
..."У Соболева есть характер" - сказал Орлов... У Соболя характера хватает, только бухтеть на тренера, когда его меняют...
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Админ ресурс
1725044509
Болотные фонады очень гибкие. Мюллер велел радоваться собольку и они послушно исполняют Ну а чо. Любой Б ОМЖ подачке рад
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