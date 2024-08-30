Заявление фанатов «Зенита» насчет трансфера Соболева

Один из крупнейших телеграм-каналов фанатов «Зенита» «Кафешка» недоволен приходом в клуб форварда «Спартака» Александра Соболева.

«По Соболеву многое уже сказано. Местами где-то отгорело: действительно, лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

Сергей Семак, наконец, получил то, о чем так долго топал ножкой. Теперь-то чемпионство точно не упустим. Ура.

Правда, этим решением вы в глазах многих полностью обесценили возможную победу в чемпионате и/или Кубке. Не для чужих болельщиков – там понимания искать не надо. Для части своих.

Так ли нужен был игрок, который два месяца бегал по кругу и в игровую форму придет минимум к зиме – там уже туров 15 сыграем? Так ли нужен был игрок, которого в команде не очень рады видеть часть коллектива и персонала? Так ли нужен был игрок, который в известном матче пробивал в голову члену тренерского штаба Симутенкову? И что, действительно, имея в составе Кассьерру, Гонду и Сергеева именно трансфер Соболева – это то, что спасет? Кстати, от чего спасет, Сергей Богданович? От кризиса идей и отсутствия системности? И что будет, если «золото» вы вдруг (ну гипотетически) не возьмете?

Вопросов очень много – ответов на них мы, как обычно, не дождемся.

Как относиться к трансферу Соболева и к нему персонально – личное дело каждого. Кто-то будет считать голы и радоваться победам. Кто-то перестанет смотреть «Зенит» и найдет себе дела поинтереснее. Все позиции имеют право на жизнь и явно не творческому коллективу выступать моральными камертонами. Промеж собой только собачиться не надо – не стоит Соболев этого.

Те смыслы, которые закладываются автором в боление за «Зенит» и вообще в наличие «Зенита» в повседневной жизни, этим трансфером мягко говоря подорваны. А после еще и политы известной субстанцией, чтоб горело поярче.

Не в первый, впрочем, раз. Очевидно, что не в последний.

И когда вы, дорогие руководители, будете плясать на юбилейном банкете, с высоких трибун поздравляя болельщиков с красивой датой, вы не забудьте добавить ту самую фразу про «это наш клуб, а не ваш», – написали авторы «Кафешки».