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Заявление фанатов «Зенита» насчет трансфера Соболева

30 августа 2024, 12:24
39

Один из крупнейших телеграм-каналов фанатов «Зенита» «Кафешка» недоволен приходом в клуб форварда «Спартака» Александра Соболева.

«По Соболеву многое уже сказано. Местами где-то отгорело: действительно, лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

Сергей Семак, наконец, получил то, о чем так долго топал ножкой. Теперь-то чемпионство точно не упустим. Ура.

Правда, этим решением вы в глазах многих полностью обесценили возможную победу в чемпионате и/или Кубке. Не для чужих болельщиков – там понимания искать не надо. Для части своих.

Так ли нужен был игрок, который два месяца бегал по кругу и в игровую форму придет минимум к зиме – там уже туров 15 сыграем? Так ли нужен был игрок, которого в команде не очень рады видеть часть коллектива и персонала? Так ли нужен был игрок, который в известном матче пробивал в голову члену тренерского штаба Симутенкову? И что, действительно, имея в составе Кассьерру, Гонду и Сергеева именно трансфер Соболева – это то, что спасет? Кстати, от чего спасет, Сергей Богданович? От кризиса идей и отсутствия системности? И что будет, если «золото» вы вдруг (ну гипотетически) не возьмете?

Вопросов очень много – ответов на них мы, как обычно, не дождемся.

Как относиться к трансферу Соболева и к нему персонально – личное дело каждого. Кто-то будет считать голы и радоваться победам. Кто-то перестанет смотреть «Зенит» и найдет себе дела поинтереснее. Все позиции имеют право на жизнь и явно не творческому коллективу выступать моральными камертонами. Промеж собой только собачиться не надо – не стоит Соболев этого.

Те смыслы, которые закладываются автором в боление за «Зенит» и вообще в наличие «Зенита» в повседневной жизни, этим трансфером мягко говоря подорваны. А после еще и политы известной субстанцией, чтоб горело поярче.

Не в первый, впрочем, раз. Очевидно, что не в последний.

И когда вы, дорогие руководители, будете плясать на юбилейном банкете, с высоких трибун поздравляя болельщиков с красивой датой, вы не забудьте добавить ту самую фразу про «это наш клуб, а не ваш», – написали авторы «Кафешки».

  • Накануне сообщалось, что против трансфера Соболева также выступал генеральный директор «Зенита» Александра Медведев.
  • Официальное объявление о переходе 27-летнего нападающего Соболева из «Спартака» в «Зенит» может последовать в пятницу, 30 августа.
  • Ожидается, что он заключит контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1». Сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (39)
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slavа0508
1725010861
Не успел дельфин прийти уже разлад назревает ...славу богу от него избавились да ещё 10 мультов получили ....
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zra78
1725011465
Вы и про н е г р о в говорили да не в жизнь... и в итоге?
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DOCTOR PENALTY
1725012103
Полный маразм: тренер не хочет видеть Соболева, болельщики не хотят, а его берут...
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ivany4
1725012748
Вы так же заявляли, что ваших рядах нет черного цвета.)) И насмехались над остальными фанатами по их заявлениям.)) Но с вами поступили совсем по-скотски, просто положили и приказали быть довольными!!!
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Taps
1725012857
Этот урод членистый будет гнить на лавке. Говно и отстой.
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Иван Петров 1986
1725013235
Что миллер скажет, так и будете делать. А если санек не дай бог гол забьет, то и задницу ему всю оближете.
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Админ ресурс
1725013438
Зендидовского глора ни во что не ставят и не уважают ни руководство зендида, ни болелы других клупов. Сглатывай и обтекай болотный фонад
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САДЫЧОК
1725013711
Обычно Зенит ослабляет конкурента, покупая у него ведущего игрока,а здесь Спартак ослабил конкурента, продав ему игрока) классно Спартак придумал, ещё и заработал!
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BuenosArgentina
1725014562
Так называемые «фанаты Зенита» забывают что они не могут делать такие заявления от имени всех болельщиков, кто вы такие ? Я вас не выбирал, говорить за меня не просил , пасть закройте , кто вам сказал что это ваш клуб ?
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Ниф-Ниф
1725019555
Соболя отправляем к помойным, потому как от него стало много токсичной вони.
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