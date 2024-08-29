Канчельскис ответил, будет ли предательством переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Андрей Канчельскис высказался о вероятном трансфере нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

– Какие перспективы у Соболева в «Зените»?

– Потенциально может реанимировать карьеру, если у него для этого есть мотивация.

А если переходит только ради финансовой выгоды, то ничего хорошего не выйдет в плане футбола.

– Переход из «Спартака» в «Зенит» – предательство?

– Соболев даже не спартаковец, о каком предательстве может идти речь? Принципиальности у футболистов искать не стоит. Особенно сейчас, когда можно купить любого.