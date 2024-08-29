Канчельскис ответил, будет ли предательством переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Андрей Канчельскис высказался о вероятном трансфере нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
– Какие перспективы у Соболева в «Зените»?
– Потенциально может реанимировать карьеру, если у него для этого есть мотивация.
А если переходит только ради финансовой выгоды, то ничего хорошего не выйдет в плане футбола.
– Переход из «Спартака» в «Зенит» – предательство?
– Соболев даже не спартаковец, о каком предательстве может идти речь? Принципиальности у футболистов искать не стоит. Особенно сейчас, когда можно купить любого.
- 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
- Ожидается, что «Зенит» выкупит его за 9+1 млн евро.
Источник: «РБ Спорт»