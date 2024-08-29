«Реал» возражал вызову Мбаппе в сборную Франции в сентябре

«Реал» не хочет, чтобы Килиан Мбаппе играл за сборную в сентябре. По данным RMC Sport, в «Мадриде» надеются, что во время сентябрьской паузы на матчи сборных отдых получит как можно большее числу игроков. В особенности это касается футболистов, игравших на Евро-2024.
Тренерский штаб мадридцев обеспокоен в связи с травмами Эдуардо Камавинга и Джуда Беллингема.
Ранее в состав сборной Германии на сентябрьские матчи не попал Антонио Рюдигер – защитнику «Реала» предоставлен отдых.
Отмечается, что в сборной Франции осведомлены о позиции «Реала» относительно предстоящей международной паузы.
- Мбаппе был вызван в национальную комнду на матчи Лиги наций с Италией и Бельгией.
- В этом сезоне 25-летний форвард провел за мадридцев 3 матча, забил 1 гол.
Источник: RMC Sport