Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой заявил о стажировке в «Спартаке»

29 августа 2024, 16:11
13

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сказал, где пройдет стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в академии РФС.

«Скорее всего, пройду стажировку в «Спартаке» у Станковича. Мы скоро решим этот вопрос, выйдем на связь с клубом. Сейчас это можно, там есть футбольный тренер и футбольные люди», – сказал он.

  • С конца августа 2023 года он проходит обучение по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА» в академии РФС.
  • С 2022 года Мостовой является номинальным наставником медийной команды Fight Nights.

Еще по теме:
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак» 3
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака» 3
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе» 7
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1724937285
Реброву шлагбаум одному не поднять уже ?
Ответить
slavа0508
1724937440
Долго Саша ты на попе просидел и языком трепал . как бы не поздновато решил за дело взяться ...однако ...
Ответить
DVOK68
1724937507
Добро,Саша,займись футболом)
Ответить
...уефан
1724937977
...лет пятнадцать дуралей потерял, теперь, может быть и поздновато...
Ответить
ivany4
1724938165
Лучше бы Спартак ему отказал, есть много других клубов. С его помелом, через несколько месяцев выяснится, что это Мостовой научил тренировать Станковича. А в случае неудач, будет убеждать всех, что Станкович его не слушался.)) Корону нигде не спрячешь!
Ответить
momwig_
1724938769
А ты-то им зачем?
Ответить
Таврида
1724938912
Лучше бы в Ростове у своего корефана Карпина))
Ответить
VGreen
1724938943
Он проходит обучение по специальной программе А‑УЕ)))
Ответить
Spartak_forv@
1724938966
Футбольная походка и взгляд безумный, Поэтому меня называют чугунный (с)
Ответить
R_a_i_n
1724943743
Будет кому фишки расставлять!
Ответить
Главные новости
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
20:49
11
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя ЛЧ
20:12
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
19:56
5
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
1
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
3
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Все новости
Все новости
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
21:36
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
21:09
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
20:17
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
3
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
4
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
2
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
22
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
3
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
9
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
5
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
13
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+