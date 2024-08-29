Мостовой заявил о стажировке в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сказал, где пройдет стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в академии РФС.
«Скорее всего, пройду стажировку в «Спартаке» у Станковича. Мы скоро решим этот вопрос, выйдем на связь с клубом. Сейчас это можно, там есть футбольный тренер и футбольные люди», – сказал он.
- С конца августа 2023 года он проходит обучение по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА» в академии РФС.
- С 2022 года Мостовой является номинальным наставником медийной команды Fight Nights.
Источник: «Спорт-Экспресс»