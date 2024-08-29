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  • Семак назвал двух футболистов, которые не сыграют с «Пари НН»

Семак назвал двух футболистов, которые не сыграют с «Пари НН»

29 августа 2024, 14:03
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии травмированных футболистов команды перед игрой 7-го тура РПЛ с «Пари НН».

– Список травмированных, к сожалению, меняется довольно часто. Кто не сможет помочь команде в матче с «Пари НН»?

– Список достаточно обширный. Из тех, кто точно не примет участие – это Родригао и Глушенков, которые продолжают реабилитацию и до перерыва, понятно, не сыграют. Что касается других игроков, то есть целая группа футболистов, которая находится под большим вопросом.

Маловероятно появление Горшкова, который также получил повреждение. Что касается целой группы других игроков, у которых есть проблемы – и Мостовой, и Ерохин, и Сергеев, у того же Вендела проблемы. Есть и новичок [Лусиано Гонду]. Понять, кто из них сколько сыграет, пока сложно. Плотность игр очень большая.

– Сергей Богданович, можно ли сказать, что это чуть ли не впервые такая череда невезений по части травмированных, простывших, заболевших? И как с этим бороться?

– Нет. И в прошлом сезоне у нас были матчи, когда был один крайний защитник или вообще крайних защитников не было. Или нападающих где-то у нас не было для возможности ротации – всего один был. Такие моменты регулярно происходят, это спорт. Думаю, ничего страшного в этом нет.

  • Игра «Пари НН» – «Зенит» пройдет в Нижнем Новгороде 31 августа и начнется в 17:30 мск.
  • «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 14 очками после шести матчей, «Пари НН» идет 10-м с 6 очками.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Нижний Новгород Семак Сергей
Комментарии (2)
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andr45
1724932312
Ввиду того, что команда обескровлена и здоровых игроков практически не осталось, следует матч перенести! В самом деле, с кем выходить на матч? Не с Нино же, Сантосом, Клаудиньо, Артуром, Кассьерой и прочими бездарями типа Эраковича(((
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FCSpartakM
1724937463
смешно читать нытье Семака. Прям потери потерь. Жопы отсидели на скамейке видимо, что играть не могут
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