Семак назвал двух футболистов, которые не сыграют с «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии травмированных футболистов команды перед игрой 7-го тура РПЛ с «Пари НН».
– Список травмированных, к сожалению, меняется довольно часто. Кто не сможет помочь команде в матче с «Пари НН»?
– Список достаточно обширный. Из тех, кто точно не примет участие – это Родригао и Глушенков, которые продолжают реабилитацию и до перерыва, понятно, не сыграют. Что касается других игроков, то есть целая группа футболистов, которая находится под большим вопросом.
Маловероятно появление Горшкова, который также получил повреждение. Что касается целой группы других игроков, у которых есть проблемы – и Мостовой, и Ерохин, и Сергеев, у того же Вендела проблемы. Есть и новичок [Лусиано Гонду]. Понять, кто из них сколько сыграет, пока сложно. Плотность игр очень большая.
– Сергей Богданович, можно ли сказать, что это чуть ли не впервые такая череда невезений по части травмированных, простывших, заболевших? И как с этим бороться?
– Нет. И в прошлом сезоне у нас были матчи, когда был один крайний защитник или вообще крайних защитников не было. Или нападающих где-то у нас не было для возможности ротации – всего один был. Такие моменты регулярно происходят, это спорт. Думаю, ничего страшного в этом нет.
- Игра «Пари НН» – «Зенит» пройдет в Нижнем Новгороде 31 августа и начнется в 17:30 мск.
- «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 14 очками после шести матчей, «Пари НН» идет 10-м с 6 очками.