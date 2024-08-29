Семак назвал двух футболистов, которые не сыграют с «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии травмированных футболистов команды перед игрой 7-го тура РПЛ с «Пари НН».

– Список травмированных, к сожалению, меняется довольно часто. Кто не сможет помочь команде в матче с «Пари НН»?

– Список достаточно обширный. Из тех, кто точно не примет участие – это Родригао и Глушенков, которые продолжают реабилитацию и до перерыва, понятно, не сыграют. Что касается других игроков, то есть целая группа футболистов, которая находится под большим вопросом.

Маловероятно появление Горшкова, который также получил повреждение. Что касается целой группы других игроков, у которых есть проблемы – и Мостовой, и Ерохин, и Сергеев, у того же Вендела проблемы. Есть и новичок [Лусиано Гонду]. Понять, кто из них сколько сыграет, пока сложно. Плотность игр очень большая.

– Сергей Богданович, можно ли сказать, что это чуть ли не впервые такая череда невезений по части травмированных, простывших, заболевших? И как с этим бороться?

– Нет. И в прошлом сезоне у нас были матчи, когда был один крайний защитник или вообще крайних защитников не было. Или нападающих где-то у нас не было для возможности ротации – всего один был. Такие моменты регулярно происходят, это спорт. Думаю, ничего страшного в этом нет.