Винисиус: «Роналдо и Роналдиньо говорят мне, что я должен выиграть «Золотой мяч»

Форвард «Реала» Винисиус высказался о перспективах взять «Золотой мяч».

«Роналдо и Роналдиньо ежедневно говорят мне, что я должен выиграть эту награду. Роналдо сказал мне тренироваться у него дома, чтобы оказаться ближе к призу.

Борьба за «Золотой мяч», как боролись эти футболисты, – что-то невероятное», – сказал бразилец.