Винисиус: «Роналдо и Роналдиньо говорят мне, что я должен выиграть «Золотой мяч»

Форвард «Реала» Винисиус высказался о перспективах взять «Золотой мяч».
«Роналдо и Роналдиньо ежедневно говорят мне, что я должен выиграть эту награду. Роналдо сказал мне тренироваться у него дома, чтобы оказаться ближе к призу.
Борьба за «Золотой мяч», как боролись эти футболисты, – что-то невероятное», – сказал бразилец.
- Винисиус – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
- Он в «Реале» с 2018 года.
- Goal сейчас называет фаворитом на ближайший «Золотой мяч» Родри из «Манчестер Сити».
Источник: CNN