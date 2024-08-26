Мостовой раскритиковал судейство в РПЛ: «Какая разница Мажич, Фажич или Пухач, все одно и то же»

Александр Мостовой недоволен уровнем судейства в чемпионате России.
«Судейских ошибок в России действительно много, и никто не знает, что с этим делать. Какая разница Мажич, Фажич или Пухач, все одно и то же. Никаких изменений нет.
Такое чувство, что наши арбитры придумывают правила на ходу. Во всем мире правила одинаковы, ничего придумывать не нужно», – сказал Мостовой.
- Милорад Мажич – руководитель департамента судейства РФС.
- Серб занимает эту должность с июня 2023 года.
Источник: «РБ Спорт»