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  • Смородская объяснила, почему «Локомотив» не станет чемпионом

Смородская объяснила, почему «Локомотив» не станет чемпионом

26 августа 2024, 16:40
6

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила перспективы московской команды в этом сезоне РПЛ.

  • Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков в 6 турах РПЛ.
  • «Локо» опередил «Зенит» на 1 балл и вышел в лидеры Премьер-лиги.

– Лидерство «Локомотива» очень удивило вопреки всем моим пессимистическим прогнозам. Пока еще рано говорить о конкретном первом месте, но текущее первое место случилось.

– В пользу «Локомотива» было несколько судейских ошибок. Вы согласны, что арбитры лояльны к железнодорожникам?

– Да, согласна. Я видела эти ошибки.

– Вы думаете, что это человеческий фактор или может другие обстоятельства?

– О каких других обстоятельствах я вам могу рассказать? Инсайдерской информации у меня нет.

– Выходит, что потеря Глушенкова не сильно сказалась на «Локомотиве»?

– Я не понимаю, как может было расстаться с таким футболистом. У меня нет объяснения. Они же пол-команды продали.

– Изменили ли вы мнение по главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову? Весной вы критически о нем отзывались.

– Рано еще. Что такое шесть туров? Это шесть игр. Поживем – увидим.

– Готов ли «Локомотив» в нынешнем сезоне бороться с «Зенитом» за чемпионство?

– Думаю, что не готов. Во-первых, нет глубины состава. Во-вторых, после перерыва в чемпионате будет очень много преображений во всех командах.

Семак – очень опытный тренер. А Галактионова я не считаю таковым.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (6)
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PAREVG.
1724680455
Ведьма
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...уефан
1724682595
...да, пошла ты!...
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Arvlad
1724682982
Опять идиотский заголовок, с чего бы ему им становиться, но в принципе г-жа Смородская, вне зависимости от личного к ней отношения кого-то из нас, наверно права...
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BRO_football
1724683894
В прошлом сезоне внезапно Урал оказался на 1 месте. И что дальше? Урал стал чемпионом?
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avera
1724691620
Еще один знаток футбола. Лучше бы молчала в тряпочку.
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zigbert
1724693787
По мнению Смородской Локомотив играл хорошо только при ее работе. Что уж там непонятного.
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