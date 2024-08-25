Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Ростовом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче 6-го тура РПЛ против «Ростова» (3:2).

– Основные слагаемые сегодняшнего успеха «Локомотива»?

– Игровая дисциплина. Стратегически важный матч, мы нацеливали ребят, определенные изменения в игре были на это нацелены. Надо было держать игру, а не давать сопернику почувствовать те сильные стороны, чем они славятся: доставки мяча в штрафную, единоборства. Хотя в концовке второго тайма было непросто, но мы очень грамотно оборонялись, структурно, дисциплинированно довели матч до победы.

– При счете 3:1 вы могли забить четвертый. Затем отдали инициативу «Ростову». Что вас больше тревожило: когда не забивали или когда «Ростов» стал ближе подбираться к вашим воротам?

– Нельзя сказать, что это прямо беспокоило. Самый главный момент – не отдавать нить игры команде соперника. Те изменения, которые были… А мы перестроились под три центральных защитника, группу игроков средней линии усилили. Нам было очень важно сохранить структуру и вовремя отреагировать на изменения, которые соперник сделал.