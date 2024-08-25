«Коринтианс» отказался продавать «Зениту» и «Спартаку» полузащитника Гарро

«Зенит» и «Спартак» были заинтересованы в покупке 26-летнего атакующего полузащитника «Коринтианса» Родриго Гарро.
По сведениям СМИ, два российских клуба общались с представителями бразильца и планировали обсудить сумму потенциального трансфера с «Коринтиансом», но правление клуба не захотело даже начать переговоры.
Ранее в услугах игрока был заинтересован «Ривер Плэйт», но аргентинцы приняли решение отказаться от трансфера из-за высокой цены. «Коринтианс» просил 15 млн долларов. Также кандидатуру Гарро рассматривают итальянские клубы.
- Родриго Гарро провел за «Коринтианс» 39 матчей во всех турнирах.
- В них бразилец сумел забить 6 голов и оформить 5 ассистов.
- Transfermarkt оценивает игрока в 7 млн евро.
Источник: Trivela