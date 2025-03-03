«Спартак» отказался покупать 14-миллионного аргентинца

Полузащитник «Коринтианса» Родриго Гарро мог оказаться в «Спартаке» прошедшей зимой.
Посредники предлагали московскому клубу купить 27-летнего футболиста.
Спартаковцы отказались от трансфера аргентинца в пользу других кандидатов, в итоге так и не усилив позицию хавбека.
- Рыночная стоимость Гарро – 14 миллионов евро.
- «Спартак» интересовался им в 2023 и 2024 годах.
- Также на игрока ранее претендовал «Зенита».
- В составе «Коринтианса» он забил 13 голов и сделал 15 ассистов в 68 матчах.
Источник: Metaratings