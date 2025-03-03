«Спартак» отказался покупать 14-миллионного аргентинца

Полузащитник «Коринтианса» Родриго Гарро мог оказаться в «Спартаке» прошедшей зимой.

Посредники предлагали московскому клубу купить 27-летнего футболиста.

Спартаковцы отказались от трансфера аргентинца в пользу других кандидатов, в итоге так и не усилив позицию хавбека.