Анонс трансфера Соболева, ничья «Зенита» и «Спартака» и другие новости

Орещук анонсировал трансфер Соболева в «Зенит»: «Вопрос решен на высоком уровне».

Карпин: «Думаете, мы рвались ехать во Вьетнам?».

Люся Чеботина подтвердила роман с футболистом.

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» (1:2), пропустив на 95-й минуте.

Фанаты «Спартака» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» на «Газпром Арене».

РПЛ. «Зенит» не смог обыграть «Спартак» (0:0).

Джикия перечислил страны, откуда у него есть предложения.

У Рябчука пошла кровь во время мочеиспускания в перерыве матча с «Зенитом».

Чернов – на вопрос, примет ли «Спартак» Соболева обратно: «Посмотрим, что он нам скажет».