Орещук анонсировал трансфер Соболева в «Зенит»: «Вопрос решен на высоком уровне»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук дал инсайд по поводу будущего Александра Соболева.
– Главный вопрос лета: где в итоге окажется Соболев?
– В «Зените».
– Уверены?
– Не сомневаюсь в этом. Насколько я знаю, вопрос решен на высоком уровне.
– Но тот же Александр Медведев говорит, что до сделки далеко, как до луны...
– Вы спросили – я ответил. Соболев будет в «Зените».
– А усилит ли он питерцев?
– А это уже не моя история (улыбается). Нужен, не нужен. Есть тренер, есть руководители. Раз покупают, значит, что-то в нем видят. От того, что я сейчас что-то скажу, ничего не поменяется.
В «Спартаке» Соболев не останется. Вопрос уже решен. Скоро объявят.
- 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
Источник: «Спорт-Экспресс»