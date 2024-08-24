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  • Орещук анонсировал трансфер Соболева в «Зенит»: «Вопрос решен на высоком уровне»

Орещук анонсировал трансфер Соболева в «Зенит»: «Вопрос решен на высоком уровне»

24 августа 2024, 11:20
21

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук дал инсайд по поводу будущего Александра Соболева.

– Главный вопрос лета: где в итоге окажется Соболев?

– В «Зените».

– Уверены?

– Не сомневаюсь в этом. Насколько я знаю, вопрос решен на высоком уровне.

– Но тот же Александр Медведев говорит, что до сделки далеко, как до луны...

– Вы спросили – я ответил. Соболев будет в «Зените».

– А усилит ли он питерцев?

– А это уже не моя история (улыбается). Нужен, не нужен. Есть тренер, есть руководители. Раз покупают, значит, что-то в нем видят. От того, что я сейчас что-то скажу, ничего не поменяется.

В «Спартаке» Соболев не останется. Вопрос уже решен. Скоро объявят.

  • 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (21)
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Цугундeр
1724489408
)) ) Тады.. Позор на розовые лысины и голубые кудри !)
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Desma
1724489534
"Скоро объявят" В ночь на 1 сентября, в аккурат к началу учебного года. На торжественной линейке представят...........
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Garrincha58
1724491079
Сегодня после игры или завтра объявят
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"supermax"
1724491311
В итоге окажется в условном махачкалинском динамо
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evgevg13
1724491841
24.08.24 года в очной встрече Соболев первый тайм сыграет за Спартак, а второй за Зенит. Красивый переход получится.
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vvv123
1724492375
Вопрос решен на высоком уровне: Дельфины Зениту не нужны!
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Taps
1724495883
Все этого дебила пытаются куда-то пристроить ...
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Админ ресурс
1724503089
Ленингадский нацпроект все привык решать только на "высоком уровне" и исподтишка гадить. Честно боится играть. За это вся страна и ненавидит этот позор и посмешище.
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VasyaM63
1724507147
пусть катится в питер ---это не спартаковец
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VVM1964
1724536868
"Он позабыл, что он дельфин Забыл семью свою родную Летел он из морской глубины В надежде робкой поцелуя Дельфин и Зенит, сюжет этой песни Твоя подсказала гитара Дельфин и Зенит, они , если честно Не пара, не пара, не пара" ... )))
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