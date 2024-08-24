Орещук анонсировал трансфер Соболева в «Зенит»: «Вопрос решен на высоком уровне»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук дал инсайд по поводу будущего Александра Соболева.

– Главный вопрос лета: где в итоге окажется Соболев?

– В «Зените».

– Уверены?

– Не сомневаюсь в этом. Насколько я знаю, вопрос решен на высоком уровне.

– Но тот же Александр Медведев говорит, что до сделки далеко, как до луны...

– Вы спросили – я ответил. Соболев будет в «Зените».

– А усилит ли он питерцев?

– А это уже не моя история (улыбается). Нужен, не нужен. Есть тренер, есть руководители. Раз покупают, значит, что-то в нем видят. От того, что я сейчас что-то скажу, ничего не поменяется.

В «Спартаке» Соболев не останется. Вопрос уже решен. Скоро объявят.