АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2), «Сити» сохранил лидерство в чемпионате Англии

В матче 9-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 2:2.

Первый мяч в игре забил Букайо Сака, выведший лондонцев вперед на 9-й минуте. Гости отыгрались на 18-й минуте – отличился Вирджил ван Дейк.

Незадолго до перерыва «Арсенал» вновь вышел вперед. На 43-й минуте гол забил Микель Мерино. Мерсисайдцы вновь сравняли счет ближе к концу второго тайма. На 81-й минуте мяч у «Ливерпуля» забил Мохамед Салах.

Мерсисайдцы занимают 2-е место в АПЛ с 22 очками после 9 матчей. Лондонцы идут 3-ми с 18 баллами. На первом месте остался «Манчестер Сити» с 23 очками.

Также «Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию до 9 матчей подряд во всех турнирах.

Англия. АПЛ. 9-й тур

Арсенал – Ливерпуль – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Сака, 9; 1:1 – ван Дейк, 18; 2:1 – Мерино, 43; 2:2 – Салах, 81.

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