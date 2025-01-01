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    • АПЛ. «Арсенал» одержал волевую победу над «Брентфордом» в первом матче топ-лиг в 2025 году

    АПЛ. «Арсенал» одержал волевую победу над «Брентфордом» в первом матче топ-лиг в 2025 году

    «Брентфорд» на своем поле проиграл «Арсеналу» со счетом 1:3 в матче 19-го тура чемпионта Англии.

    Первыми в этой встрече мяч забили хозяева – Брайан Мбемо отличился на 13-й минуте. Лондонцы сравняли счет на 29-й – гол забил Габриэль Жезус.

    После перерыва «Арсенал» забил еще два мяча. Победный гол на счету Микеля Мерино на 50-й минуте. На 53-й отличился Габриэль Мартинелли.

    «Арсенал» завершил первый круг АПЛ на 2-м месте с 39 очками после 19 матчей. Беспроигрышная серия команды достигла 12 встреч подряд.

    «Брентфорд» идет 12-м с 24 баллами.

    Англия. АПЛ. 19-й тур

    Брентфорд – Арсенал – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мбемо, 13; 1:1 – Жезус, 29; 1:2 – Мерино, 50; 1:3 – Мартинелли, 53.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    01.01.2025 22:27
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1735800159
    Молодцы,проявляют чемпионский характер.
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