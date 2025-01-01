АПЛ. «Арсенал» одержал волевую победу над «Брентфордом» в первом матче топ-лиг в 2025 году

«Брентфорд» на своем поле проиграл «Арсеналу» со счетом 1:3 в матче 19-го тура чемпионта Англии.

Первыми в этой встрече мяч забили хозяева – Брайан Мбемо отличился на 13-й минуте. Лондонцы сравняли счет на 29-й – гол забил Габриэль Жезус.

После перерыва «Арсенал» забил еще два мяча. Победный гол на счету Микеля Мерино на 50-й минуте. На 53-й отличился Габриэль Мартинелли.

«Арсенал» завершил первый круг АПЛ на 2-м месте с 39 очками после 19 матчей. Беспроигрышная серия команды достигла 12 встреч подряд.

«Брентфорд» идет 12-м с 24 баллами.

Англия. АПЛ. 19-й тур

Брентфорд – Арсенал – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Мбемо, 13; 1:1 – Жезус, 29; 1:2 – Мерино, 50; 1:3 – Мартинелли, 53.

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