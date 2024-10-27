27.10.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-1-2-3-1
1
Райя
4
Уайт
6
Габриэль
12
Тимбер
41
Райс
18
Парти
23
Мерино
7
Мартинелли
19
Троссард
7
Сака
29
Хаверц
4-3-2-1
1
Келлехер
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
21
Джонс
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
14
Диас
29
Нуньес
6
Габриэль
4
Кивиор
4
Кивиор
6
Габриэль
12
Тимбер
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
12
Тимбер
7
Мартинелли
18
Нванери
18
Нванери
7
Мартинелли
7
Сака
9
Жезус
9
Жезус
7
Сака
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
21
Джонс
3
Эндо
3
Эндо
21
Джонс
10
Мак Аллистер
8
Собослаи
8
Собослаи
10
Мак Аллистер
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
48
Джош Николс
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
48
Джош Николс
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
2
2
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
14
14
Офсайды
2
1
Количество передач
385
458
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.03
0.85
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ливерпуля», 9-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»