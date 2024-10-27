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  • «Арсенал» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

«Арсенал» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

27 октября 2024, 18:20
Арсенал
27.10.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
9' Б. Сака 43' М. Мерино
18' В. ван Дейк 81' М. Салах
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
7
Букайо Сака
(К) ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Арсенал
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
48
Джош Николс
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
3-1-2-3-1
1
Райя
4
Уайт
6
Габриэль
12
Тимбер
41
Райс
18
Парти
23
Мерино
7
Мартинелли
19
Троссард
7
Сака
29
Хаверц
4-3-2-1
1
Келлехер
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
21
Джонс
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
14
Диас
29
Нуньес
6
Габриэль
4
Кивиор
4
Кивиор
6
Габриэль
12
Тимбер
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
12
Тимбер
7
Мартинелли
18
Нванери
18
Нванери
7
Мартинелли
7
Сака
9
Жезус
9
Жезус
7
Сака
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
21
Джонс
3
Эндо
3
Эндо
21
Джонс
10
Мак Аллистер
8
Собослаи
8
Собослаи
10
Мак Аллистер
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
48
Джош Николс
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
48
Джош Николс
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
2
2
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
14
14
Офсайды
2
1
Количество передач
385
458
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.03
0.85

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ливерпуля», 9-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ливерпуль»

«Арсенал» – «Ливерпуль» смотреть онлайн 27 октября

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Арсенал
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