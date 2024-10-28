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  • Мостовой: «Если бы не судья, «Зенит» не потерял бы очки с «Локомотивом»

Мостовой: «Если бы не судья, «Зенит» не потерял бы очки с «Локомотивом»

28 октября 2024, 00:12
17

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой остался недоволен судейством в матче 13-го тура РПЛ против «Локомотива».

– Считаю, потеряли два очка по такой игре. Да, у «Локомотива» были выпады во втором тайме, но, если в совокупности взять всю игру, в первом тайме я вообще не помню, чтобы они до ворот дошли.

Во втором мы контролировали игру, но у них были контратаки. Если бы не судья, то, думаю, не потеряли бы очки.

– По ощущениям вы в феноменальной форме находитесь. Откуда такая форма, и какое было задание на эту игру?

– Да никакого особенно задания нет, свой лучший футбол и характер можно показать. Когда случаются такие большие матчи, выигрывать всегда приятно – у тебя ажиотаж и мотивация.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Мостовой Андрей Карасев Сергей
Комментарии (17)
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serhio80
1730080720
Андрюша, уже вторая московская команда делает из вас клоунов в домашних матчах) а ведь на выезде ещё играть)
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Лицом_на_клаве
1730086855
Всё верно. Тридварас подыгрывал проводницам. Но и свои моменты надо было реализовывать. Ведь известно, что судьи всегда против Зенита. Это не Спартак лидер по пенальти и лояльности судей.
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evgevg13
1730089287
Ничего, что грубая игра началась именно с Мостового и его приёмам из боёв без правил на что судья просто закрыл глаза. А насилие, как известно, порождает насилие...
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anatolich72
1730090424
Если бы не судья, то Мостовой с 25 минуты игру в раздевалке смотрел. За удары локтем.
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sined1951
1730097921
Самые реальные моменты (2) в первом тайме были у Локо, а Зенит в основном катал мяч у штрафной без явных моментов.
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Борис34684
1730098229
А что показали то, катание мяча для статистики. Больше я ничего не видел, за счёт чего выиграть собирались.
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АЛЕКС 58
1730099294
Если бы ты думал как забить мяч,а не о том как будешь после победы над Локо едешь в новом мерсе за 30 лямов,а шлюхи штабелями ложаться.....Баклан красноречивый! Это тебе не с Акроном играть
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VVM1964
1730099599
Всю неделю будут теперь ныть и сетовать на судью !!! Признайтесь уже - ну не смогли, это же футбол, бывает !!! Нытики, ЗПРФ !)))
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balam
1730103819
фу,мля.отлегло.думал Саня погнал.
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Cleaner
1730109236
Если бы судья СУДИЛ, а не себя показывал, то удалил бы МОСТОВОГО(того, который в Зените) еще в середине первого тайма.
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