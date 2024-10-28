Мостовой: «Если бы не судья, «Зенит» не потерял бы очки с «Локомотивом»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой остался недоволен судейством в матче 13-го тура РПЛ против «Локомотива».

Встречу на «Газпром Арене» обслуживал Сергей Карасев.

Игра завершилась ничьей 1:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Считаю, потеряли два очка по такой игре. Да, у «Локомотива» были выпады во втором тайме, но, если в совокупности взять всю игру, в первом тайме я вообще не помню, чтобы они до ворот дошли.

Во втором мы контролировали игру, но у них были контратаки. Если бы не судья, то, думаю, не потеряли бы очки.

– По ощущениям вы в феноменальной форме находитесь. Откуда такая форма, и какое было задание на эту игру?

– Да никакого особенно задания нет, свой лучший футбол и характер можно показать. Когда случаются такие большие матчи, выигрывать всегда приятно – у тебя ажиотаж и мотивация.